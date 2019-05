Come funziona la gara di All Together Now e quante puntate sono

All Together Now, il nuovo talent show di Canale 5

Giovedì 16 maggio 2019 parte su Canale 5, All Together Now, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Il rapper oltre ad essere presentatore avrà anche il ruolo di presidente di giuria. Lo show sarà caratterizzato da un muro alto otto metri con una schiera di 100 giurati che dovranno valutare 56 concorrenti. I 100 giurati, tutti intenditori del mondo della musica, saranno formati da: produttori, cantanti, musicisti e DJ. La giuria valuterà l’esibizione a microfoni aperti, anche durante il momento della performance. Nel momento in cui il concorrente avrà attirato il voto della commissione, ogni giurato potrà alzarsi in piedi e continuare a cantare con il concorrente, dandogli il proprio punto. Durante ogni esibizione, dopo il trentesimo secondo, ogni giudice che vorrà votare ma prima dovrà premere il pulsante e poi potrà alzarsi in piedi e cantare con lui.

All Together Now: come funzione la gara

Dopo aver votato il concorrente, il punteggio verrà misurato in base al numero di giudici che si sono alzati in piedi durante l’esibizione. Coloro che riusciranno ad entusiasmare di più la giuria continueranno il loro percorso. Al termine di questa prima puntata, il primo classificato andrà di diritto in finale, mentre il secondo e il terzo si sfideranno nel “Sing Off”, cantando una canzone diversa da quella proposta come prima scelta. Arriveranno però in Semifinale solo 20 protagonisti e alla finalissima i migliori 10 che si sfideranno uno contro l’altro. Il vincitore di All Together Now si aggiudicherà un montepremi di 50 mila euro. Nel corso delle puntate ci saranno anche degli ospiti d’eccezione come Renato Zero, Fabio Rovazzi, Nek e Al Bano che duetteranno anche con alcuni dei concorrenti.

Michelle Hunziker e J-Ax alla guida di All Together Now

Michelle Hunziker e J-Ax saranno i due pilastri del nuovo talenti show di Canale 5. La Hunziker in un’intervista al Fatto Quotidiano ha dichiarato: “La prima volta che mi hanno parlato di questo game show, mi sono emozionata subito, ma ho avuto anche migliaia di dubbi tra i cento microfoni da gestire e come fare per considerare tutti i giurati. Poi abbiamo fatto un fantastico casting dei concorrenti con il regista e direttore artistico Roberto Cenci“. Ha poi continuato spiegando: “Non è la stessa situazione di un talent dove ci sono i quattro giudici che dicono quasi sempre le stesse cose, noi abbiamo cento esperti musicali“. Mentre J-Ax ha voluto specificare come questo programma fosse per tutti dato che: “Tra i concorrenti c’è anche gente che fa altro nella vita dal panettiere al poliziotto. Questo dimostra che la musica non appartiene solo a una élite che riempie palazzetti e fa dischi, ma appartiene a tutti e può dare un aiuto alla gente comune a realizzare il suo sogno musicale“.