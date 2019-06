Gregorio Rega, vincitore di All Together Now: “Hunziker, che scoperta”

Gregorio Rega, l’intervista. Il vincitore di All Together Now si racconta: “Michelle Hunziker, che scoperta… Avevo paura di finire in sfida con Veronica Liberati”

All Together Now ha da poco chiuso i battenti ed ha visto Gregorio Rega trionfare. Per il cantante, oltre alla gloria televisiva, è giunto uno stimolante assegno da 50mila euro, montepremi stanziato dal game show musicale come premio per il vincitore. A distanza di pochi giorni dalla fine della trasmissione, Gregorio si è confessato in un’intervista rilasciata a TgCom24 con cui ha fatto il punto della situazione, dando le sue impressioni sull’avventura appena conclusa. Spazio anche ai ‘rivali’ che ha dovuto fronteggiare e ai due protagonisti del programma: Michelle Hunziker e J-Ax.

Il vincitore di All Together Now: le parole di Nek prima del duetto

Gregorio ha sempre creduto di potercela fare? “All’inizio no – spiega ai microfoni di TgCom24 – Poi ho sperato nella semifinale. E perché no? Anche nella vittoria. Le reazioni del muro mi hanno spiazzato ed emozionato”. Emozioni che l’hanno investito fino in fondo, quando si è ritrovato allo scontro ultimo, quello con Veronica Liberati. Per lei solo complimenti e ammirazione: “L’ho sempre temuta proprio perché la stimo. Avevo paura di finire in sfida con lei, e poi è capitato; è troppo brava, quando l’ho sentita cantare sulle note di Elton John ho pensato che fosse davvero forte”. Durante la finale ha duettato con Nek, da cui ha avuto un bel sostegno: “Una sorpresa anche per me. Ricordo come mi ha incoraggiato, prima di salire sul palco mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha invitato a dare il massimo”.

Gregorio Rega: le parole sui conduttori e come spenderà i 50mila euro

Gregorio, grazie alla vittoria, ha incassato 50mila euro. Progetti futuri? “Un po’ li userò per aiutare la mia famiglia, un po’ per rincorrere il mio sogno. Quello di continuare a cantare”. Un sogno che continuerà e che già ha un nuovo capitolo visto che uscirà un suo singolo, scritto circa un anno fa: “E ‘ in napoletano, con Pumba: si intitola ‘Chell ca nu vuo fa chiu’. Parla delle cose che non mi va più di fare”. Infine Rega narra delle impressioni avute dai due conduttori che hanno guidato la trasmissione: “Ax lo conoscevo già, è un artista generoso, che aiuta gli altri. Non dimenticherò la sua ironia. Michelle per me è stata la vera scoperta, ci ha sempre sostenuti. E poi è così bella…”