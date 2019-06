All Together Now: il vincitore è Gregorio Rega. La storia della finale e la proposta di matrimonio in mondovisione da parte di Carlo Paradisone

Il vincitore di All Together Now è Gregorio Rega. Il cantante, durante la sesta e ultima puntata andata in onda giovedì 20 giugno, si è aggiudicato la prima edizione del game show musicale di Canale 5 e i 50mila euro di montepremi, battendo la concorrenza di Veronica Liberati nell’ultimo duello che lo ha consacrato campione. Come al solito, la finale dello show prodotto da Endemol Shine Italy, ha visto la brillante conduzione di Michelle Hunziker, fiancheggiata da J-Ax in veste di presidente del muro umano, giuria composta da 100 personaggi legati al mondo della musica. La serata ha visto anche degli ospiti straordinari, rispettivamente Renato Zero, Albano, Nek, Ron e Ivana Čanović.

Ecco chi sono stati i finalisti, che si sono contesi il premio da 50mila euro durante la finale: Federica Bensi, Daria Biancardi, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Gregorio Rega, Martina Maggi e Alessandra Procacci

Durante lo show c’è stata anche l’improvvisa proposta di matrimonio fatta da Carlo Paradisone alla fidanzata Antonia.

Prima manche: duelli

Carlo Paradisone (vincitore punteggio 82) – Daria Biancardi (eliminata)

Luca Di Stefano (vincitore punteggio 87) – Dennis Fantina (eliminato)

Rosy Messina (vincitrice punteggio 76) – Samantha Discolpa (eliminata)

Veronica Liberati (vincitrice punteggio 95) – Manuel Colecchia (eliminato)

Martina Maggi (vincitrice punteggio 73) – Federica Bensi (eliminata)

Gregorio Rega (vincitore punteggio 99) – Alessandra Procacci (eliminata)

Seconda manche

Nella seconda manche coloro che hanno avuto il punteggio più alto hanno deciso chi sfidare. Sono emersi i seguenti accoppiamenti:

Gregorio Rega (vincitore) – Martina Maggi (eliminata)

Veronica Liberati (vincitrice) – Carlo Paradisone (eliminato)

Luca Di Stefano (vincitore) – Rosy Messina (eliminata)

Terza Manche: duetti

Nek – Gregorio Rega (vincitore)

Albano – Veronica Liberati (vincitrice)

Ron – Luca Di Stefano (eliminato)

Ultimo duello

Gregorio Rega (vincitore della prima edizione di All Together Now)

Veronica Liberati (2° classificata)