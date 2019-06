Carlo Paradisone: improvvisa proposta di matrimonio a All Together Now

All Together Now, Carlo Paradisone chiede all’improvviso la mano alla fidanzata Antonia presente tra il pubblico: la proposta di matrimonio in tv. Michelle Hunziker: “Carlo, hai perso 50 mila euro, ma hai trovato una moglie”

Finale ricca di sorprese quella di All Together Now. Il game show musicale di Canale 5, durante la sesta e ultima puntata, non solo ha visto tanti colpi di scena musicali, ma è stato persino teatro di una proposta di matrimonio. A farla uno dei finalisti, ossia Carlo Paradisone che, dopo essere stato eliminato, ha deciso di chiamare sul palco la fidanzata presente in studio e di anticiparle la volontà di fare con lei il grande passo. Evidentemente emozionata Antonia, questo il nome della sua compagna, ha detto sì. Viva gli sposi.

Durante la seconda manche della finale di All Together Now, Carlo si è scontrato con Veronica. Il muro ha dato il suo responso: la Liberati deve continuare, Paradisone deve abbandonare il game show. Tutti si aspettano i saluti canonici e i ringraziamenti e invece il cantante, stuzzicato da Michelle Hunziker sul fatto di essere poco romantico, chiama la moglie presente tra il pubblico vicino a sé. Si inginocchia e via alla proposta: “Dicono che non sono romantico, mi vuoi sposare?”. Antonia si emoziona, scatta un bacio passionale. “Non hai detto ancora sì?” fa eco Michelle. “Sì, sì…”, dice commossa la donna. “Carlo, hai perso 50 mila euro, ma hai trovato una moglie”, chiosa Michelle, riferendosi al montepremi che spetta al vincitore dello show.

Veronica Liberati e il pensiero sul suo cavallo malato

Durante il programma c’è stato un altro momento non musicale assai curioso, vale a dire quello in cui Albano ha deciso di regalare un cavallo a Veronica Liberati, la quale ha confessato di averne due, ma che uno è malato di artrosi. Poi ha aggiunto che, in caso di vittoria, l’eventuale montepremi lo destinerebbe per curare l’animale che ha bisogno di un trattamento molto costoso. Il pensiero della cantante è piaciuto molto hai giudici e al pubblico da casa che sui social ha commentato positivamente.