Albano dona un cavallo a Veronica Liberati: il gesto a All Together Now

Veronica Liberati, il suo cavallo sta male: “È il mio migliore amico”. Albano benefattore a All Together Now: “Vieni da me e scegli il cavallo che vuoi”

Albano Carrisi il benefattore. Ospite della finale di All Together Now, game show condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, il cantante pugliese, dopo aver ascoltato la toccante storia di Veronica Liberati, ha deciso di regalarle un cavallo. Ma cosa c’entra la Liberati con il quadrupede? Presto detto: l’artista ha confessato di avere due cavalli e di essergli particolarmente affezionata. Peccato che uno soffra di un’artrosi e ha bisogno di cure particolari e costose che al momento Veronica non può permettersi. Così, quando la Hunziker le ha chiesto, nell’eventualità di vittoria, come spenderebbe i 50mila euro del montepremi non ha avuto dubbi: per il suo animale. Da qui l’intervento di Albano.

“Ho speso tutti i miei risparmi per curare il cavallo”

“Veronica, se tu dovessi vincere i 50mila euro, cosa faresti?” ha chiesto Michelle Hunziker. La risposta della Liberati ha lasciato tutti piacevolmente di stucco: “Io ho la passione per i cavalli fin da piccola. Ne ho due, ma uno purtroppo ha l’artrosi”. La cantante poi ha aggiunto: “Ho speso tutti i miei risparmi per curarlo. Lui è il mio migliore amico e con i 50mila euro lo curerei. Ha bisogno di cure più costose“. Poco dopo le parole della Liberati, si è fatto vivo Albano, che nelle sue tenute pugliesi ha diversi animali. Dal muro dei cento ha lanciato la proposta alla giovane: “Vorrei regalarti un cavallo. Vieni da me e te lo scegli. Te lo puoi portare via. Scegline uno!”. “Grazie“, ha detto tra le lacrime Veronica.

La proposta di matrimonio di Carlo Paradisone durante la finale dello show

Durante la serata c’è stato un altro momento assai curioso al di fuori dell’ambito musicale. Quello che ha visto Carlo Paradisone, concorrente eliminato proprio dalla Liberati, chiedere in sposa la fidanzata Antonia in mondovisione. Il gesto improvviso ha lasciato i telespettatori di sasso. Antonia, molto commossa, ha detto “sì”. “Carlo, hai perso 50 mila euro, ma hai trovato una moglie”, ha chiosato una felice Michelle Hunziker.