Veronica e Alessandro: dopo UeD ancora fiume di polemiche, adesso parla lui

Uomini e Donne, Veronica Burchielli indecisa su Alessandro Zarino: Tina Cipollari non ci sta

I fatti li sapete tutti: a un certo punto di Uomini e Donne Veronica Burchielli non è stata più sicura del suo percorso perché Alessandro Zarino le faceva ancora effetto; questo l’ha spinta a parlare con la redazione, a cercare un confronto con lui e a mettere di conseguenza le cose in chiaro. Oggi in puntata ci si è soffermati molto sul trono della Burchielli e Tina Cipollari, che già non dava molto credito alla tronista, ha fatto valere con forza le proprie ragioni: “Tu – queste alcune delle sue dichiarazioni – eri fiera, eri felice di aver fatto quella scelta. Poi improvvisamente il Web non cambia idea su di te… perché tutto si riduce al Web: è tutto là il problema vostro!”. Daniela Ranaldi del pubblico ha cercato di convincere Veronica a non cercare Alessandro, e molti in realtà erano d’accordo con lei, ma alla fine della puntata la ragazza ha deciso di partire per Napoli – dove Alessandro ha accettato di incontrarla anche con le telecamere – e avere questo attesissimo confronto.

Veronica e Alessandro Zarino, l’incontro dopo la puntata di Uomini e Donne: la madre di lui delusa

Una volta arrivata a casa di lui, la Burchielli ha conosciuto anche la madre del ragazzo che le ha palesato tutta la sua delusione circa il modo in cui il proprio figlio è stato trattato: “Tu sei molto giovane – queste le parole della donna a Veronica –, e i giovani vanno capiti. Sono contenta che sei venuta e che ti ho conosciuta. Avrete tempo per chiarirvi e poi se son rose fioriranno”. La palla è poi passata ad Alessandro che si è detto davvero dispiaciuto per la reazione di Veronica e ha sottolineato più volte di non crederle come un tempo. La cosa che proprio non è piaciuta al pubblico, e che se non ci fossero state le anticipazioni avrebbe sorpreso senz’altro anche noi, è che la Burchielli non è tornata sui suoi passi per frequentarsi con Zarino ma per chiedergli di corteggiarla. “Ho sbagliato una sola cosa – queste alcune delle parole più importanti di Alessandro –… Ad aprirmi troppo. Ad oggi tu sei in una posizione che io non so se…”. “Non farla la seconda ca…ta, Ale”, ha detto a un certo punto Veronica andandosene. Non potete neanche immaginare il numero dei commenti negativi su questo scambio di sguardi, gesti e opinioni tra i due.

Veronica e Alessandro, dopo Uomini e Donne polemiche a non finire sulla tronista

“Pensavo di averle viste tutte – scrive un utente a commento del video che trovate qui sotto –… ma quella che lei dice di no alla scelta e va sul trono per poi chiedere a lui di venire a corteggiarla… Business super sayan”. E poi ancora: “Certo lei che chiede di scendere a corteggiarla e non di continuare la conoscenza fuori… Business”. Continuiamo: “Lei è talmente interessata a lui che vuole conoscerlo solo in nelle vesti di corteggiatore. Sei una buf…a!”. Non mancano anche pareri contrari sebbene, almeno a occhio, siano in minoranza: “Belli da impazzire! Come siamo bravi a giudicare, immagino che tutti voi nella vita siete sempre razionali e quando prendete una decisione è quella […] È stata scelta all’improvviso […] e vuole riprovarci. Poteva fregarsene e farsi il trono facendo business. Invece no, vuole conoscere Alessandro”. Effettivamente Veronica ha fatto bene a seguire il suo cuore e a tornare da Alessandro, anche se forse avrebbe dovuto proporgli di conoscersi fuori subito, senza aspettare che lui decidesse di non tornare a corteggiarla.

Alessandro ringrazia i fan e parla del percorso: “Vi amo…”

Da parte sua, Zarino non ha ancora commentato quanto sta accadendo tra lui e Veronica – non può farlo perché la puntata in cui la tronista abbandona il trono non è ancora andata in onda – ma si è detto felice dei tanti messaggi d’affetto: “Ho appena finito di sistemare il nuovo progetto – queste le sue parole in una recente storia Instagram –… Ma nel frattempo tornando a casa ho ricevuto tanti di quei messaggi riguardanti il mio percorso… Vi amo… giuro… quante cose belle… Per fortuna ci sono ancora persone come voi! Grazie davvero”. Non vediamo l’ora di saperne di più su entrambi: come stanno Veronica e Alessandro oggi? Restate con noi perché non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!