Uomini e Donne, Veronica e Alessandro oggi: le accuse travolgono l’ex tronista

Veronica Burchielli, dopo Uomini e Donne accuse a non finire: l’ex tronista travolta dalle polemiche

Alla luce di ciò che è successo a Uomini e Donne tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino era più che prevedibile che l’ormai ex tronista del programma di Canale 5 avrebbe raccolto moltissime critiche e pochi consensi. Nella puntata andata in onda oggi si è visto un confronto tra Veronica e Maria De Filippi da cui è emerso chiaramente che la Burchielli prova ancora qualcosa per Alessandro: una confessione che non è piaciuta per niente al pubblico di Uomini e Donne che su Instagram e sui profili social della trasmissione si è scatenato contro la ragazza.

Uomini e Donne, perché il pubblico contesta Veronica nonostante la scelta

Come sapete, Veronica e Alessandro hanno iniziato una storia d’amore dopo il programma e questo ha ovviamente infastidito non solo Tina Cipollari, che non si è mai fidata della tronista, ma anche molti altri: sui social network in effetti si legge che Veronica non avrebbe mai dovuto accettare il trono se aveva ancora in testa Alessandro, che l’atteggiamento nei confronti di Zarino è stato tutt’altro che corretto perché avrebbe dovuto evitare certi attacchi, e potremmo continuare all’infinito. Trovate fra i commenti a questo breve video sulla puntata tutte le accuse a cui facciamo riferimento:

E neanche i tweet scarseggiano:

Qui lo dico e non lo nego: Veronica voleva ricreare la scelta Serena e Giovanni. Purtroppo non ha capito una cosa: dalla storia del trash si impara e non si copia sperando di accaparrarsi follower in più #UominieDonne pic.twitter.com/UWjlsupDmt — Josephine (@Josephinebtvs) December 12, 2019

Veronica, potevi semplicemente rifiutare il trono… prenderti del tempo e valutare tutto successivamente, sia per il trono sia per parlare con Alessandro. #uominiedonne — Ivan (@_yvanx) December 12, 2019

Veronica, hai detto che non ti sentivi rispettata e che hai stoppato per questo, e ti aspetti che chi non ti rispetta tanto da farti dire di no scenda le scale? Le funziona ad intermittenza il rispetto a questa ragazza. #UominieDonne — Nicole. (@nicolerossi7) December 12, 2019

Altri commenti preferiamo non riportarli perché – come al solito – si scade nella volgarità e nell’indecenza anche quando si parla di programmi d’intrattenimento come Uomini e Donne.

Veronica e Alessandro oggi, come sta la coppia di Uomini e Donne dopo il programma

Se vi state chiedendo come stanno Veronica e Alessandro oggi sappiate che non sono stati pubblicati rumor su un’eventuale rottura della coppia e che quindi diamo per scontato che i due stiano ancora assieme. Sì, sappiamo bene che l’inizio è roseo per tutti ma, viste alcune scelte come quella di Angela Nasti e Giulia Cavaglià, ormai tocca aggiornarvi anche sul breve periodo. I due comunque non possono rivelare nulla al momento perché Veronica non ha ancora abbandonato il trono stando alle messe in onda; sicuramente quando ciò avverrà ne sapremo molte di più. Alessandro intanto continua a pubblicare foto legate alla sua vita che – come ben sapete – non si svolge solo in Italia ma anche e soprattutto in Australia. Restate con noi perché vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!