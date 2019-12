Trono Classico, Veronica sbigottita: le insinuazioni di Tina e la difesa di Maria

Veronica Burchielli sbigottita: al Trono Classico i dubbi di Tina Cipollari

Oggi non è stata proprio una bella puntata per Veronica Burchielli perché Tina Cipollari non è riuscita proprio a tollerare il suo nuovo atteggiamento nei confronti del programma: l’opinionista di Uomini e Donne ha fatto notare infatti che come corteggiatrice era decisamente più combattiva mentre come tronista sembra un’altra persona; quale delle due Veronica è allora? Dove ha finto e perché? “Trovo – queste le parole della Cipollari – un cambiamento molto vistoso rispetto a quella che era lì… Cambia il ruolo – ha poi fatto notare – ma siamo sempre noi!”. “Ci rimango molto male – ha confessato Veronica su invito di Maria De Filippi –. Anche al di fuori sono stata stra-attaccata e massacrata. Al pubblico sarebbe piaciuto che io fossi uscita con Alessandro…”.

Trono Classico, Veronica e Alessandro Zarino: Tina contesta la scelta della tronista

“Io – ha aggiunto la tronista – ad Alessandro voglio bene ma io non me la sono sentita… Ho mai professato amore per qualcuno?”. Parole che avrebbero avuto pure un certo senso se la Burchielli non fosse poi uscita con Alessandro: cosa che invece ha fatto seguendo il suo cuore, e che forse avrebbe dovuto fare subito. In fin dei conti, diciamocelo, Alessandro non aveva commesso chissà quale errore! Di parere del tutto contrario lei: “Dicevo di sì, mi facevo due copertine e due mesi di relazione e ci lasciavamo; invece ho detto di no per me stessa”. “Comunque – ha poi commentato Tina ad alta voce – se sto due mesi [a corteggiare, ndr], ed ero così presa, io me ne f…o! Non ci hai pensato neanche mezzo secondo!”.

Maria De Filippi difende Veronica: le ragioni del cambiamento

A intervenire sull’argomento anche Maria De Filippi che ha cercato di far capire a Tina che forse il nuovo atteggiamento di Veronica dipende dal fatto che la tronista non ha ancora instuarato rapporti seri con nessuno: “Tina, tu ti infervori nei confronti di una persona con cui hai un rapporto. Se è una conoscenza di mezz’ora non si crea questo rapporto!”. Col senno di poi forse Tina aveva ragione a dubitare: molto probabilmente Veronica non lo ha fatto di proposito, ma anche oggi era evidente che si sentisse fuori posto. Che sia dipeso tutto dal desiderio, poi concretizzatosi, di riabbracciare il suo Alessandro?