Verissimo, tutti pazzi per il tubino di Silvia Toffanin: marca e prezzo

A catturare l’attenzione del pubblico nel corso della puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio, sabato 11 gennaio, è stato senza alcun dubbio l’elegante abito sfoggiato dalla conduttrice, Silvia Toffanin.

Per la puntata odierna del celebre rotocalco televisivo firmato Mediaset, la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha scelto di indossare un classico tubino, reso particolare dalla colorazione porpora, molto accesa. Tinta che si intonava perfettamente con i colori della conduttrice e metteva in risalto la sua carnagione. Insomma, una scelta a dir poco azzeccata da parte della stilista e che, come anticipato, ha catturato l’attenzione delle numerose fans del programma che, di conseguenza, hanno mostrato grande interesse verso l’elegante vestito.

Ecco quindi tutti i dettagli sull’abito al centro dei desideri delle telespettatrici di Canale 5.

Marca e prezzo dell’abito di Silvia Toffanin

Si tratta ancora una volta di un vestito firmato Dolce & Gabbana. Ultimamente infatti, la Toffanin ha spesso vestito abiti della sopracitata casa di moda, riscuotendo sempre un grande successo tra il pubblico. L’elegante abito viene descritto sul sito ufficiale di Dolce & Gabbana come un “Abito corto in crêpe di lana“, il cui costo, sebbene alto, non appare così proibitivo: servono infatti 1.650 euro per portarsi a casa e aggiungere alla propria collezione questo capo di alta moda.

In molti, arrivati a questo punto, staranno sicuramente strabuzzando gli occhi. Non si tratta certo di bruscolini ma una cosa è certa: in confronto a molte altre creazioni indossate in passato dalla conduttrice e appartenenti alla famosa casa di moda, l’abito di oggi risulta essere tra i meno costosi. Infatti, va sempre considerato che si tratta di un abito firmato e di alta moda: tutte caratteristiche che impongono un prezzo di vendita inevitabilmente alto.

Gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo

Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio, sabato 11 gennaio, sono stati tanti gli ospiti che si sono alternati nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare le loro storie.

Primo tra tutti, Manuel Bortuzzo, celebre nuotatore rimasto coinvolto nel 2019 in una sparatoria che gli causò una grave lesione spinale. Nel corso dell’ospitata a Verissimo, Bortuzzo ha parlato, tra le tante cose, anche della sua ex compagna, Lulù Selassiè, conosciuta durante la sua esperienza al Grande Fratello, e della sua attuale fidanzata, una ragazza di nome Costanza e grazie alla quale il nuotatore ha ritrovato la felicità.

A seguire, è arrivata Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, fresca di partecipazione a Ballando con le stelle, che ha parlato del rapporto con il padre e della sua vita attuale. Ciò che però ha lasciato senza parole il pubblico è stato il fatto che non abbia fatto alcun accenno a Nikita, il ballerino conosciuto nel dance show di Milly Carlucci. Nessuna storia d’amore quindi tra lei e il maestro di ballo, come invece avevano sperato i fans della trasmissione.

Infine, nel salotto di Silvia Toffanin hanno fatto tappa anche l’inviato di Striscia la Notizia, Max Laudadio, la ballerina italiana ed étoile del Teatro alla Scala di Milano Nicoletta Manni, il cantante Mal con la compagna e, per finire, la celebre attrice Anna Galiena.