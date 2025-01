Bortuzzo a Verissimo parla di Lulù Selassié: il discorso è perfetto

Manuel Bortuzzo è tornato nello studio di Verissimo per una lunga chiacchierata con la padrona di casa Silvia Toffanin. Pronti via e il nuotatore ha confermato di essere innamorato e fidanzato. Lei è una giovane ragazza che si chiama Costanza e non è un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti grazie ai social. Lui ha notato un video di lei su TikTok, l’ha contattata e, visto che da cosa nasce cosa, è scattata la scintilla. Lungo la conversazione Bortuzzo ha anche parlato dell’ex Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, denunciata per stalking. La ‘principessa’ andrà a processo: su di lei pendono accuse gravissime.

“Costanza – ha spiegato Manuel – è una bella persona, mi permette di divertirmi e di vivere la vita con il sorriso. Venivo da un periodo di tensioni interne mie. Venivo da un momento difficile dove temevo di conoscere nuove persone. Qui abbiamo impostato la storia sulla sincerità, lei sa tutto e io so tutto di lei. C’è stata poi una prova, che è stata uno scherzo a dir la verità: siamoa ndati in vacanza e le ho detto che saremmo resistiti oppure ci saremmo lasciati; è andata benissimo”.

E ancora: “Lei è davvero speciale. Studia a Firenze, poi viene a Roma e stiamo insieme. Un vero colpo di fulmine. La cosa più bella che abbiamo io e lei, ripeto, è la sincerità. Davvero non ci nascondiamo nulla. Lei mi lascia libero di essere me stesso e io faccio lo stesso. Auguro a tutti di incontrare una persona così e di sorridere sempre”. La ragazza, allergica alle telecamere, per il nuovo fidanzato ha fatto uno strappo alla regola, inviandogli una clip molto dolce: “Ti amo, non vedo l’ora di vederti, mi manchi tantissimo. Ti aspetto a Roma. Un bacio grande”.

Spazio poi alla vicenda Selassié. Bortuzzo ha fatto un discorso ‘perfetto’, da persona matura e senza rancore, seppur la situazione passata pare che sia stata parecchio grave. Da quanto emerso dalle carte giudiziarie, lei, non accettando la fine della love story, ha iniziato a pedinarlo e a seguirlo, persino all’estero. Sembra che lo abbia persino minacciato di morte e in un caso che lo abbia schiaffeggiato. Così il nuotatore sulla questione: