Verissimo, abito scintillante per Silvia Toffanin: marca e prezzo

Silvia Toffanin è una vera icona di stile e lo ha dimostrato più volte nel corso di tutti gli anni al timone di Verissimo. Anni nei quali, oltre a dare prova delle sue capacità da conduttrice, ha anche sfoggiato abiti in grado di catturare sempre l’attenzione del pubblico. Questa volta, la compagna di Pier Silvio Berlusconi, ha puntato decisamente in alto e, in occasione dell’ultima puntata dell’anno di Verissimo, ha indossato un abito scintillante, perfetto per il cenone di Capodanno. In molti, dopo la conclusione della diretta si sono chiesti di quale marca fosse e quanto costasse il capo indossato dalla conduttrice. Ecco quindi tutti i dettagli sull’abito al centro dei desideri di chi vorrebbero sfoggiarlo per l‘ultima sera dell’anno.

Marca e prezzo dell’abito di Silvia Toffanin

Si tratta di un vestito di Dolce & Gabbana, descritto sul sito ufficiale della celebre casa di moda come un “Abito a maniche lunghe midi in paillettes”. Peccato per il costo, che risulta essere proibitivo per la maggior parte dei comuni mortali. Per poter aggiungere il preziosissimo abito alla propria collezione infatti si devono sborsare ben 4.950 euro. Un tantino troppo, soprattutto se scelto al fine di essere indossato per una sola serata. Resta il fatto che si tratta di un capo di alta moda dall’indiscutibile eleganza, destinato a rimanere un sogno per molte persone.

Gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo

Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio, domenica 29 dicembre, gli ospiti chiamati a raccolta da Silvia Toffanin sono stati molti. Prima tra tutte Michelle Hunziker: l’amata conduttrice svizzera è stata ospite nel salotto di Verissimo per raccontarsi, rivelando i suoi segreti di bellezza, il rapporto con il futuro marito di sua figlia Aurora e gli ultimi sviluppi sulla sua vita privata.

Poi, è stata la volta di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, un duo davvero speciale e che si appresta a festeggiare un traguardo importante: 20 anni di carriera insieme. Quindi è arrivato in studio un vero e proprio tornado di emozioni insieme alle Donatella. Le due sorelle, Silvia e Giulia Provvedi, sono infatti tornate dalla conduttrice per ripercorrere le tappe più importanti della loro vita: dalla malattia della mamma alla morte del papà, per arrivare alla nascita della bambina di Silvia e le difficoltà che sta incontrando nel rapporto con il compagno, Giorgio De Stefano.

Proseguendo, è stata la volta di Al Bano, arrivato nel salotto di Verissimo in compagnia della figlia, Romina Carrisi, e del suo nipotino, Axel Lupo. Come non citare poi Iva Zanicchi, tornata da Silvia Toffanin per aggiornare i telespettatori sulla sua vita privata e su come sia riuscita a superare la scomparsa del compagno, Fausto Pinna. Infine, c’è stato spazio anche per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, tornati su Canale 5 per raccontare la loro nuova vita da neo-genitori.