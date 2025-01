Anna Lou a Verissimo, come sta Morgan. Nessun accenno a Nikita

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 tra gli ospiti in studio c’è stata anche Anna Lou Castoldi, protagonista dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle. Nel corso della sua intervista con Silvia Toffanin la figlia di Asia Argento e Morgan ha parlato del rapporto con i suoi genitori e con la nonna Daria, degli errori commessi in passato e del suo lavoro. Nessun accenno, invece a Nikita Perotti, suo ballerino nello show di Rai 1.

Nessun accenno a Nikita Perotti

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi c’è stata anche Anna Lou Castoldi, protagonista dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle. Tuttavia nel corso dell’intervista, contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, l’ospite non ha minimamente accennato alla sua esperienza nel dancing show di Rai 1 e del suo rapporto con il suo ballerino Nikita Perotti. Anna Lou ha tuttavia affermato che al momento non c’è nessuna persona nella sua vita, rispondendo alla domanda mossa da curiosità della conduttrice. Con le sue parole ha quindi smentito ogni rumor circa una possibile storia tra lei e Nikita.

Il rapporto con i genitori Morgan ed Asia Argento

Anna Lou ha parlato anche del rapporto con i suoi genitori. Nello specifico ha spiegato come sia legatissima a sua madre Asia Argento e come adori le sue coccole. La conduttrice Silvia Toffanin ha voluto farle una sorpresa legata proprio a sua mamma. Ha difatti mostrato un videomessaggio di Asia sul maxischermo lì in studio, chiaramente destinato ad Anna Lou. Quest’ultima ha poi parlato anche di suo padre Morgan, spiegando come tenda a perdonargli sempre tutto. Ha poi rivelato come il musicista non stia attraversando un periodo semplice e di come tema di non essere più chiamato a lavorare dopo le ultime vicende che lo hanno visto coinvolto.

Infine, nel corso della lunga intervista, Anna Lou ha parlato anche del suo lavoro come dj, di come sua nonna Daria sia stata per lei una figura fondamentale e di alcuni errori commessi in passato che l’hanno aiutata a crescere.