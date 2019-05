Verissimo, tutte le anticipazioni sulla puntata dedicata ad Amici 2019

Verissimo, anticipazioni sulla puntata con i semifinalisti di Amici 2019

La puntata di Verissimo che vedremo sabato 18 maggio su Canale 5 avrà come protagonisti i semifinalisti di Amici 2019, Gemma Galgani e Tina Cipollari, e naturalmente Maria De Filippi. A raccontarci cosa potrebbe andare in onda è stato Il Vicolo delle News che ha rivelato numerosi dettagli sulla puntata; si tratta di un appuntamento televisivo super per i fan di Amici, che vi consigliamo di non perdere soprattutto perché la finale è alle porte e non capiterà più di rivedere insieme i ballerini e i cantanti di quest’edizione (non tutti, chiaramente, ma i semifinalisti ci bastano).

Amici a Verissimo, ecco cos’è successo in puntata

Dopo la sorpresa di Maurizio Costanzo a Maria De Filippi si è parlato di Ivan, il ballerino sulla sedia a rotelle che abbiamo visto danzare ad Amici e che a Verissimo ha quasi commosso Silvia Toffanin. Alla sua intervista hanno fatto seguito le esibizioni e uno scambio di battute con tutti i semifinalisti: Giordana Angi ha cantato Casa e Chiedo di non chiedere, e ha anche parlato dei suoi problemi famigliari; Rafael Quenedit si è esibito davanti a una Celentano entusiasta e soddisfatta non solo di lui ma anche di Vincenzo Di Primo che invece sarà l’ultimo a esibirsi. Le performance dei ragazzi sono state interrotte dall’ingresso in studio di Elodie che con Stash ha cantato il nuovo pezzo Pensare male. C’è stato spazio anche per Emma e Biondo che hanno duettato sulle note di Avec moi, il loro nuovo singolo, e che hanno confermato di essere tornati insieme e di essere più innamorati di prima. Un concentrato di musica e gossip, non c’è che dire!

Verissimo, puntata dedicata ad Amici: gli altri ospiti

Si è poi passati ad Alberto Urso che ha cantato Indispensabile e Rivoluzione prima di parlare della chiacchieratissima storia con Tish; prima di Vincenzo infine è andata in onda una doppia intervista stile “Le Iene” a Tina e Gemma che avranno senz’altro regalato ai presenti in studio tantissime risate. Al momento i dettagli sono questi: col comunicato di Verissimo state certi che ne sapremo di più! Restate con noi!