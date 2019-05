Maria De Filippi, la sorpresa di Costanzo: a Verissimo i segreti del matrimonio

Verissimo, Maria De Filippi parla del suo matrimonio con Maurizio Costanzo

Nella prossima puntata di Verissimo Silvia Toffanin intervisterà non solo i semifinalisti di Amici 2019 ma anche Maria De Filippi. La registrazione è avvenuta oggi 15 maggio e le prime informazioni vengono dal Vicolo delle News che ha rivelato parecchi dettagli su ciò che sarebbe successo negli studi. Si sarebbe partiti proprio da Maria che oltre che dei propri programmi avrebbe parlato anche di Maurizio Costanzo, col quale festeggerà molto presto – come forse saprete già – venticinque anni di matrimonio. Ma veniamo al dunque.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, una lunga storia d’amore

Tutto sarebbe partito da un videoclip mandata in onda da Silvia Toffanin in cui si vedrebbe Maurizio Costanzo confessare a Maria che non scorderà mai il primo incontro a Venezia e che la stima anche come professionista; ricordiamo al riguardo che Maria ha sempre mostrato riconoscenza nei confronti di suo marito: è grazie a lui infatti se ha imparato il mestiere e deve in parte a lui il suo successo, come qualsiasi altro allievo deve qualcosa ai suoi maestri; funziona così, no? Stando al racconto del Vicolo delle News pare comunque che Maria abbia parlato non solo della sua storia con Costanzo ma anche dei programmi che lui preferisce: C’è posta per te è quello che ama in assoluto, a cui fanno seguito Amici e Uomini e Donne (che però guarda a volume basso).

Le altre anticipazioni sulla puntata di Verissimo

Maria avrebbe anche spiegato perché non lo invita ad Amici sostenendo che siccome lui ha delle preferenze chiare lei non vuole che le palesi: cosa che invece Costanzo farebbe senza problemi. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono insomma una super coppia: il legame che li unisce non è fatto solo di affetto e rispetto reciproco ma anche di tanta stima, ingrediente, quest’ultimo, che è senz’altro uno tra i migliori per vivere bene assieme nel corso degli anni. Vi ricordiamo che a Verissimo si sarebbe parlato anche di altre storie d’amore, ad esempio di quella tra Alberto Urso e Tish, e che la puntata sarà ricchissima di momenti da non perdere!