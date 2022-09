Verissimo, ospiti sabato/domenica: parata di vip, Toffanin parte forte

Torna in onda Verissimo con i nuovi appuntamenti del 17 e del 18 settembre 2022. Silvia Toffanin apre la nuova edizione del talk show di Canale 5 con diversi Vip. Chi sono? Come sempre, il pubblico potrà seguire le interviste in esclusiva, attraverso le quali gli ospiti si lasceranno andare ai racconti delle loro coinvolgenti storie. Tra coloro che siederanno nel salotto della Toffanin ci saranno Can Yaman e Francesca Chillemi. L’ormai celebre attore turco e l’attrice italiana si sveleranno sulla nuova fiction di Canale 5 Viola come il mare, che inizierà venerdì 30 settembre 2022.

La serie televisiva, diretta da Francesco Vicario, si basa sul romanzo Conosci l’estate? e vedrà appunto protagonisti i due attori. Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio anche Gabriel Garko. Attraverso il programma, avrà modo di ripercorrere i suoi primi 50 anni e i 30 di carriera. Si sveleranno in un’intervista di coppia Lele Spedicato e Clio Evans. Il chitarrista dei Negramaro parlerà in tv della questione riguardante i problemi di salute che ha dovuto affrontare, sempre con il sostegno di sua moglie.

Nelle prime puntate della nuova edizione di Verissimo Toffanin intervisterà Victoria Cabello. Un’altra coppia che siederà nel salotto sarà quella composta da Enrico Brignano e la moglie Flora Canto, i quali potranno per la prima volta ripercorrere le immagini del loro matrimonio. Domenica 18 settembre sarà il turno di Romina Power, che per la prima volta rilascerà un’esclusiva intervista con le sue figlie Crystel e Romina Carrisi.

Lunedì 19 settembre, in prima serata, tornerà il Grande Fratello Vip, con la settima edizione. Per tale motivo, Silvia ha pensato bene di invitare nel suo talk show le due opinioniste di Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La puntata sarà arricchita di emozioni con la presenza di Renato Zero, pronto a salire sul palco del Circo Massimo dopo anni di assenza.

Si parte alla grande con Elodie. La cantante, attualmente protagonista delle ultime notizie gossip con Andrea Iannone, parlerà del film Ti mangio il cuore, attraverso il quale è diventata attrice. Infine, tornerà nel programma Daniele Bossari. Il vincitore del GF Vip 2 ha dovuto affrontare dei gravi problemi di salute recentemente e ne parlerà proprio nel famoso salotto di Canale 5.