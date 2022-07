La coppia si è sposata in una magnifica location in provincia di Roma, sul litorale: tutti i dettagli dell’evento

Enrico Brignano e Flora Canto hanno detto “sì”. La coppia, sabato 30 luglio 2022, si è sposata, innanzi a circa 160 invitati. Fino all’ultimo c’è stato massimo riserbo sulla location, ma il quotidiano La Repubblica, il primo a pubblicare alcune immagini del matrimonio, è riuscito a scoprire che l’evento si è svolto sul litorale, in provincia di Roma. Il comico e l’attrice avrebbero scelto il sontuoso hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale (Ladispoli) per coronare il proprio amore. “Un voluttuoso rifugio in riva al mare amato dagli imperatori romani, un palazzo rinascimentale per la nobile famiglia Orsini e casa privata di un milionario che l’ha arricchita con preziosi tesori”, si legge sul sito dell’albergo, il cui restauro è stato curato da Jean Paul Getty.

A seguire passo passo gli sposi nei preparativi c’è stata Eva Presutti, wedding planner che conta 74,4mila followers su Instagram. Per quel che invece riguarda il menu, il tutto è stato affidato allo chef Antonio Magliulo, che da anni opera nell’hotel. La cena è stata servita sotto a un delizioso portico e sul prato con una spettacolare vista mare.

Matrimonio di Flora Canto e Enrico Brignano: gli abiti degli sposi

Capitolo abbigliamento: Brignano ha optato per un completo elegantissimo blu, abbinato a una camicia bianca e a una cravatta color argento. Strepitosa Flora, in un abito bianchissimo, con un immenso strascico. Il capo è firmato Pronovias, brand che è una garanzia e che vanta un prestigio a livello globale. L’azienda è spagnola e produce abiti da cerimonia dal 1922, anno in cui fu fondata a Barcellona. Il colore bianco ha dominato l’intero evento. Bianche le rose sulla torta nuziale, bianco il già citato abito della sposa e bianco il vestito della primogenita della coppia, Martina. Il piccolo Niccolò è invece stato vestito come papà Enrico.

Le fedi in oro giallo

Per quel che invece riguarda gli anelli nuziali, la coppia ha scelto le Fedi Damiani, altro marchio storico e autorevole. In particolare, Brignano e Flora hanno optato per delle fedi presenti nella collezione Veramore, in oro giallo. La Canto ha inoltre indossato gioielli Damiani anche per la festa con la collezione Margherita e Mimosa. Il comico ha invece sfoderato dei gemelli della collezione D.Side.

I testimoni di nozze di Flora e Brignano

Quattro le testimoni che hanno accompagnato la sposa nel giorno nuziale: l’amica e conduttrice Tosca D’Aquino, Erica (ex compagna di scuola), Benedetta e Isabella, due amiche strette. Enrico Brignano ha potuto contare sul sostegno del fratello Rino e degli amici di vecchia data Mauro e Andrea. “Noi condividiamo gioia e dolori, lei c’era a qualsiasi ora nei momenti difficili, anche alle 2 di notte o alle 6 di mattina. Ci siamo scelte”, ha confidato di recente Tosca D’Aquino nel commentare il legame speciale che ha con Flora.

Le tappe della love story

Per Enrico Brignano si tratta di seconde nozze. Nel 2008 ha sposato la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale si è separato nel 2013. L’anno successivo ha conosciuto Flora. La coppia ha avuto due figli, Martina, nata l’11 febbraio 2017, e Niccolò, venuto alla luce il 18 luglio 2021.