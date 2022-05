Flora Canto: le foto dell’abito nuziale “doppio” e i nomi dei testimoni

By

La coppia convolerà a nozze tra poco più di due mesi: nel frattempo, la showgirl ha svelato la foto dei due look che sfoggerà quel giorno

Enrico Brignano e Flora Canto sono sempre più vicini al fatidico “sì”. Il lieto evento avrà infatti luogo tra poco più di due mesi, ovvero il prossimo 30 luglio, sul litorale romano di fronte a 150 invitati. A suscitare grande curiosità, oltre ai dettagli sullo svolgimento della cerimonia, è soprattutto la scelta dell’abito della sposa. Ed è qui che l’attrice e showgirl sorprende, svelando di aver optato per due outfit diversi. In esclusiva per i lettori del magazine Gente, la (futura) moglie di Enrico Brignano si mostra avvolta negli abiti che sfoggerà nel giorno tanto atteso.

Dopo nove anni di relazione e due figli (Martina, 5 anni, Niccolò, a breve 1), il comico romano e Flora Canto sono pronti a convolare a nozze. Da mesi, la coppia è impegnata con i preparativi: entrambi sembrano fin da subito essersi trovati sulla scelta di celebrare il matrimonio in una località marittima. “Il mare è il nostro elemento del cuore“, spiega la showgirl sulle pagine del settimanale.

Ma, tra le scelte più impegnative per una sposa spicca senza dubbio quella dell’abito giusto. La futura signora Brignano indosserà per l’occasione due diversi capi. Come rivela sul nuovo numero di Gente:

“Saranno due. Per la cerimonia sarà romantico, semplice bianco con un lungo velo che mi accarezza le spalle. Per la festa avrò un look più sensuale, fasciante e lavorato.“

Due look diversi, per contribuire a rendere quel giorno indimenticabile. Sulle pagine del magazine, inoltre, Flora Canto si sbottona riguardo i nomi dei testimoni. La showgirl confessa di aver scelto un’amica di vecchia data, Enrica, e una acquisita più di recente, celebre al pubblico italiano: Tosca D’Aquino. Dal canto suo, invece, il comico romano avrà al suo fianco il fratello Rino, e due amici storici, ovvero Mauro e Andrea.

Nel ripercorrere l’organizzazione della cerimonia, che si svolgerà all’aperto “all’americana” e sarà allietata dalla musica di quattro violiniste, la (futura) sposa ricorda anche il fatidico momento della proposta di matrimonio. Davanti a cinquemila persone, nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, Enrico Brignano si è inginocchiato porgendo dinanzi la propria compagna la proverbiale scatoletta contenente l’anello.

“È stata la sorpresa meglio riuscita di Enrico“, commenta Flora Canto sulle pagine di Gente. Da allora, la coppia si è buttata a capofitto nei preparativi. E ora, i due sono ormai prossimi al traguardo.