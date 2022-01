Brignano e Flora Canto si sposano nel 2022: “Matrimonio all’americana”

Enrico Brignano e Flora Canto sono pronti a diventare marito e moglie. Dopo la romantica proposta di matrimonio – arrivata durante un recente spettacolo del comico romano – la coppia è alle prese con i preparativi di nozze. A fare il punto della situazione ci ha pensato l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi attrice e conduttrice affermata, a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai Uno.

A Serena Bortone Flora Canto ha svelato che dirà sì al suo storico compagno a luglio 2022. Covid permettendo, ovviamente, visto che la coppia voleva sposarsi già da tempo ma la pandemia ha costretto a rivedere tutti i piani. La futura signora Brignano ha preferito per il momento non svelare né la data né la location dell’evento. Flora si è limitata a dire che la cerimonia si terrà sul mare e sarà all’americana.

Martina, la figlia che Enrico Brignano e Flora Canto hanno avuto cinque anni fa, porterà le fedi agli sposi. Il secondogenito Nicolò, invece, dovrebbe restare in disparte visto che la prossima estate compirà un anno. Troppo piccolo per prendere parte attivamente al matrimonio dei suoi genitori.

A Oggi è un altro giorno Flora Canto ha confidato il segreto del suo rapporto con Enrico Brignano, al quale è legata da tempo:

“Litighiamo molto, abbiamo caratteri forti, ma poi non riusciamo a stare lontani, questo ha fatto sì che siamo insieme da 10 anni”

Enrico Brignano è già stato sposato in passato

Enrico Brignano ha già un divorzio alle spalle. Dal 2008 al 2013 è stato sposato con la ballerina Bianca Pazzaglia. I due non hanno avuto eredi. Dopo la fine di quel matrimonio nel 2014 Brignano ha conosciuto, grazie ad uno spettacolo teatrale, Flora Canto.

Tra una prova e l’altra tra i due è nata una simpatia che a poco a poco si è trasformata in amore. Un amore travolgente che ha portato Brignano e Flora a mettere su famiglia. Una seconda possibilità per Enrico, come rivelato in un’intervista con Maurizio Costanzo, che sognava da tempo di diventare padre. Nel 2017 è nata la primogenita di Enrico Brignano e Flora Canto: Martina.

Nell’estate 2021 è invece arrivato il piccolo Niccolò. Dopo il parto Flora, diventata nota prima come tronista di Uomini e Donne e poi come attrice e conduttrice, ha avuto alcuni problemi di salute ed è stata seguita da una puericultrice che l’ha aiutata con il neonato e in particolare a gestire meglio i ritmi dell’allattamento e del sonno.

Il nome Nicolò è stato scelto dalla piccola Martina, che da tempo sognava un compagno di giochi. A spingere molto per questa seconda gravidanza anche Enrico Brignano, che ha sempre voluto una famiglia numerosa. All’inizio Flora Canto era più titubante ma successivamente ha ceduto.