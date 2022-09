Angela Melillo sposa; Elodie e Iannone: è amore. Chicche di gossip

Notizie di gossip del giorno, tra matrimoni e nuove coppie all’orizzonte. Oggi è il giorno delle chicche del settimanale Chi, che puntuale come ogni settimana racconta agli appassionati di cronaca rosa cosa succede nelle vite dei Vip. Stavolta tanti sorrisi all’orizzonte, a compensare i veleni delle separazioni inaspettate e inattese. Se da una parte è in corso la guerra tra Ilary Blasi e Totti, dall’altra sta sbocciando l’amore tra Elodie e Andrea Iannone. Nel frattempo, però, c’è chi l’amore lo ha già trovato ed è pronta a convolare a nozze: Angela Melillo si sposa molto presto!

L’abbiamo ritrovata di recente tra i concorrenti della 15esima edizione dell’Isola dei Famosi, dove non mancava mai di mandare i suoi saluti al compagno Cesare. Angela è molto innamorata e non vede l’ora di sposare il suo Cesare. Pare però abbia fatto una scelta sul matrimonio: sarà molto intimo! Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha fatto sapere che Angela Melillo si sposa tra meno di un mese e che ci saranno pochi invitati. Svelata invece la meta del viaggio di nozze: la coppia andrà in luna di miele alle Maldive.

Iannone e Elodie insieme, le nuove foto tra giochi e abbracci

In attesa di queste nozze, i paparazzi di Chi hanno beccato di nuovo la coppia del momento. Elodie e Iannone sono stati fotografati insieme tra coccole e abbracci. Ormai non si nascondono più, passeggiano per le strade di Milano indisturbati e senza preoccuparsi di essere visti. Camminano, scherzano e si abbracciano: sembrano essere molto in sintonia e complici. Non si può più parlare di flirt estivo, insomma. Iannone abbraccia Elodie, scherzano insieme, ci sono baci mentre pare la stesse accompagnando a casa.

I loro sorrisi sembrano promettere bene e la volontà di conoscersi meglio è sotto gli occhi di tutti. Qualcuno comincia a fare il tifo per vedere Elodie e Iannone fidanzati. Magari vedendo le loro foto sui social, prima o poi, anziché le paparazzate sulle riviste di gossip. Dopo i primi avvistamenti in Puglia e poi in Costa Smeralda, adesso proseguono la conoscenza tra Milano e Lugano, dove vive lui.