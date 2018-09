Verissimo: tutti gli ospiti della prima puntata di sabato 15 settembre 2018

Chi saranno gli ospiti di Verissimo nella puntata in onda sabato 15 settembre 2018? Simona Ventura, Albano e tanti altri

Archiviata la consueta pausa estiva, Verissimo torna in onda. Tanti e diversi gli ospiti chiamati da Silvia Toffanin, felice di rientrare a lavoro dopo le vacanze passate con i figli e il compagno Pier Silvio Berlusconi. Per la prima puntata della stagione televisiva 2018-2019, la conduttrice ha voluto incontri speciali ed emozionanti. A partire da quello con Simona Ventura, arrivata in studio con il figlio Niccolò Bettarini per promuovere la prima edizione di Temptation Island Vip. Ma Super Simo ha parlato pure della recente aggressione di Niccolò, sottolineando che dopo quell’episodio il loro modo di vedere la vita è cambiato. Ospiti della prima puntata Albano Carrisi e la figlia Cristel, diventata da poco mamma. Il cantante di Cellino San Marco ha parlato del suo imminente ritiro dalle scene ma pure della sua situazione sentimentale, diviso tra l’e moglie Romina Power e l’ex compagna Loredana Lecciso.

Ospiti anche Albano e Cristel Carrisi, Massimo Boldi e Christian De Sica

Massimo Boldi e Christian De Sica hanno invece rivelato a Silvia Toffanin di non aver mai litigato. Si sono divisi per divergenze lavorative ma sono pronti a tornare insieme nel nuovo film di Natale, Amici come prima. La conduttrice di Verissimo ha inoltre intervistato la top model russa Irina Shayk, ex fidanzata di Cristiano Ronaldo oggi felicemente impegnata con il divo di Hollywood Bradley Cooper.

A Verissimo pure Irama e il matrimonio di Daniele Bossari

Per la prima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha voluto intervistare Irama, l’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi. Si parlerà infine del matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, celebrato lo scorso 2 giugno a Varese.