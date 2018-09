Albano a Verissimo con la figlia Cristel Carrisi: le parole su Romina e Loredana

Verissimo ospiti Albano e Cristel Carrisi: cosa hanno detto padre e figlia

Albano Carrisi è tornato in tv. Questa volta con la figlia Cristel, che lo ha reso nonno da poco. I due sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 15 settembre. Il cantante di Cellino San Marco ha smentito il suo addio alle scene musicali. L’uomo ha puntualizzato che si tratta solo di una breve pausa, dovuta ai suoi recenti problemi di salute. “Ho detto e lo confermo che il 31 dicembre farò un ultimo concerto in Polonia e poi mi prenderò due, tre mesi di pausa per rivedere il mio corpo e tutte le cose che vanno riviste, perché nonostante i due incidenti che ho avuto siano stati superati bene, non lo sono del tutto. Sarà una pausa forzata su consiglio di alcuni amici medici, ma non mi ritirerò mai”, ha spiegato l’artista.

Le parole di Albano su Romina Power e Loredana Lecciso

A Verissimo Albano non ha potuto fare a meno di parlare di Romina Power e Loredana Lecciso, le donne più importanti della sua vita. “Romina è la madre dei miei figli, dall’altra parte anche Loredana è madre dei miei figli, se regna l’accordo è fatta. Io voglio creare armonia ovunque, nella musica e nella vita”, ha ammesso Carrisi. Che, single da qualche mese, ora preferisce dedicarsi al nipotino avuto da Cristel Carrisi. “Quest’estate mi sono goduto questo dono di Dio che è il mio nipotino. Mi sto allenando a fare il nonno con cinque figli, una madre, gli amici, il nipotino non sono mai solo”, ha sottolineato Albano.

Cristel Carrisi spiega perché ha abbandonato la musica

Cristel Carrisi, invece, ha raccontato a Verissimo il motivo che l’ha spinta ad abbandonare il mondo della musica. Prima di diventare una stilista e una conduttrice, la giovane aveva tentato la strada della cantante. “Mi sono allontanata dalla musica perché non riuscivo a reggere il peso delle parole delle persone su di me. Hanno vinto gli haters”, ha ammesso la moglie di Davor Luksic.