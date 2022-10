Nuovi appuntamenti con Verissimo, Domenica In, Che Tempo che Fa e Scherzi a parte sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022. Enrico Papi andrà in onda con l’ultima puntata del suo programma del prime time di domenica su Canale 5. Ma chi saranno le vittime degli scherzi? E ancora, chi saranno gli ospiti che verranno ospitati nei salotti TV di Silvia Toffanin, Mara Venier, Fabio Fazio ed Enrico Papi.

Verissimo ospiti sabato e domenica 15 e 16 ottobre 2022

Sabato Silvia Toffanin accoglierà nuovi ospiti nel suo salotto di Canale 5. A Verissimo ci sarà Salvatore Esposito, che parlerà della sua carriera d’attore e di quella di scrittore. La conduttrice farà un’intervista mamma e figlio con Sabrina Salerno e il suo Luca Maria. Si lascerà intervistare anche Teo Mammucari, attualmente al timone de Le Iene con Belen Rodriguez e giurato di Tu sì que vales. Tra gli ospiti di questo sabato ci sarà Manuela Arcuri, che avrà modo di rivivere con il marito Giovanni le emozioni del loro matrimonio. Infine, Rettore approderà nello studio per parlare della sua vita.

Domenica pomeriggio, subito dopo la puntata di Amici di Maria De Filippi, Toffanin intervisterà altri personaggi noti. In esclusiva parlerà per la prima volta a Verissimo Eliana Michelazzo, la quale svelerà la sua versione dei fatti sul famoso Prati gate, dopo le dichiarazioni fatte da Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7. Direttamente dalla Casa di Cinecittà ci sarà Sara Manfuso, la quale ha avuto un duro scontro in diretta nello studio del reality show con Alfonso Signorini. L’ex gieffina tenterà di chiarire i motivi per cui ha lasciato il programma.

Tornerà nel salotto di Silvia Emanuele Filiberto, che avrà modo di raccontarsi nei ruoli di marito e padre. Infine, sarà presente in studio Luigi Strangis, vincitore della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Domenica In ospiti domenica 16 ottobre 2022

Mara Venier tornerà nelle case dei telespettatori di Rai 1 con la sesta puntata di Domenica In. Secondo quanto si legge su TvBlog, la conduttrice sceglie ancora di dedicare spazio ai protagonisti di Ballando con le Stelle. I concorrenti del talent show di Milly Carlucci che si faranno intervistare da Zia Mara sono Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini, Giampiero Mughini e Alessandro Egger.

Tra loro ci sarà anche Iva Zanicchi, che sarà anche protagonista di una lunga intervista. Stesso discorso vale per Enrico Montesano. Saranno presenti nel salotto di Mara Alan Sorrenti e Dargen D’Amico. Spazio anche per l’attore Kim Rossi Stuart. Infine, il pubblico di Rai 1 ritroverà a Domenica In Ilaria D’Amico, che parlerà del suo nuovo programma che approderà su Rai 2.

Che tempo che fa: ospiti domenica 16 ottobre 2022

Fabio Fazio tornerà in onda con la seconda puntata della nuova edizione del suo talk show questa domenica. Al momento, non sono ancora stati resi noti i nomi degli ospiti che accoglierà nello studio di Rai Tre.

Scherzi a parte: ospiti di domenica 16 ottobre 2022

Questa sarà l’ultima puntata di questa edizione del programma con Enrico Papi alla conduzione. Protagonisti degli scherzi Drusilla Gucci, Elisabetta Gregoraci, Deborah Compagnoni e Giucas Casella.