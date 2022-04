Ilaria D’Amico, ritorno in Rai: si prepara il suo talk. Dubbi su Elisa Isoardi

Ilaria D’Amico sarebbe pronta a tornare sul piccolo schermo, questa volta su Rai 2. L’indiscrezione arriva da Giuseppe Candela per Dagospia e vede la conduttrice al timone di un nuovo talk. Il suo programma su Sky non ha avuto futuro e pare ci siano già stati dei primi approcci con Viale Mazzini, anche grazie al manager Beppe Caschetto. Quest’ultimo si starebbe dando da fare con un importante pacchetto per la seconda rete. Al momento, non ci sono comunque degli accordi conclusi tra la D’Amico e la Rai.

Nonostante ciò, si saprebbe già qualcosina sul talk che vedrebbe la famosa giornalista in prima linea. L’idea sarebbe quella “di un programma informativo ma non solo politico”. Rai 2 avrà uno spazio informativo nella prima serata e qui entrerebbe in gioco lei.

“In realtà sul tavolo di Fuortes e Mario Orfeo ci sarebbe un altro nome, la carta coperta: Ilaria D’Amico”

Lo scorso anno si vociferava che la conduttrice sarebbe approdata in Rai. Per lei si tratterebbe di un ritorno nella tv di stato. Qui ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Lei stessa, a novembre del 2021, a Un Giorgno da Pecora su Rai Radio 1 aveva anticipato che “prima o poi” avrebbe riabbracciato “Mamma Rai”. Prima di passare su Sky è stato un volto di Rai 1 e Rai 3 per diversi anni.

Dopo essersi dedicata, tra il 2018 e il 2020, al mondo del calcio con lo speciale sulle partite di Chamions League, ha scelto di allontanarsi dagli impegni televisivi per stare accanto alla sua famiglia. La compagna di Gianluigi Buffon – con cui attualmente sarebbe in crisi – aveva esplicitamente dichiarato di ritenere ormai la sua “parentesi sportiva conclusa”.

In questo modo, aveva ammesso di avere intenzione di occuparsi di altro, restando nel settore del giornalismo. Ed ecco che per Ilaria D’Amico si sarebbe già presentata una nuova opportunità di ritorno in casa Rai, in un settore differente.

Arrivano indiscrezioni anche sul futuro in tv di Elisa Isoardi. Pare che la conduttrice stia puntando “alla domenica mattina di Rai 2”. Infatti, Viale Mazzini starebbe riaprendo le porte all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Solo nei giorni scorsi, sono uscite fuori nuove indiscrezioni sul suo eventuale ritorno in Rai.

Si starebbe pensando di puntare su un nuovo programma “in onda nel weekend di Rai 2”. Nonostante ciò, “il suo futuro è ancora un rebus”. Dunque, non resta che attendere per scoprire come riuscirà a trovare il suo spazio la Isoardi.