Buffon e Ilaria D’Amico in crisi? Risponde Alena Seredova

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sarebbero in crisi. Il motivo? La giornalista e conduttrice si sarebbe stancata di aspettare la proposta di matrimonio del calciatore. Proposta che dopo sette anni insieme e un figlio, il piccolo Leopoldo Mattia, tarda ancora ad arrivare sebbene lo sportivo sia ufficialmente divorziato da tempo da Alena Seredova. La coppia non ha mai né confermato né smentito l’indiscrezione ma si è mostrata unita quando il portiere ha rinnovato di recente il suo contratto con il Parma.

Ora sull’argomento si è esposta Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon dal 2011 al 2014 e madre dei suoi figli più grandi. La modella e soubrette di Praga ha risposto alla domanda diretta di un follower su Instagram:

“Ma io non ne so assolutamente niente. Devo dire la verità che a malapena seguo questi gossip”

Alena Seredova ha così preso le distanze dai presunti problemi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Del resto i rapporti tra i due ex coniugi e l’ex volto di Sky Sport non sono dei migliori. Buffon e la Seredova hanno mantenuto un legame solo per il bene dei figli Louis Thomas e David Lee, che sono entrambi legati ai genitori e costretti a dividersi tra Torino, dove è rimasta a vivere Alena, e l’Emilia-Romagna.

Per il resto Alena ha sempre detto di essere contraria alle famiglie allargate. Per intenderci: nessun viaggio o cene di Natale tutti insieme stile Alessia Marcuzzi o Gwyneth Paltrow ma ognuno per fatti propri. Del resto non è facile perdonare un tradimento anche se la Seredova è andata avanti grazie al manager Alessandro Nasi, che le ha ridato il sorriso e la serenità dopo un periodo poco facile.

Nonostante la nascita di Leopoldo Mattia e di Vivienne Charlotte (la figlia che Alena ha avuto da Nasi nel 2020) la Seredova ha sempre tenuto Ilaria D’Amico alla larga. Le due non hanno mai legato e non hanno alcun tipo di rapporto. Alena non ha mai nascosto una certa antipatia nei confronti della giornalista mentre la D’Amico si è limitata a dire che non è facile mantenere un equilibrio quando ci sono di mezzo relazioni importanti e bambini.

Prima di conoscere Gigi Buffon ad un evento sportivo Ilaria D’Amico ha avuto dall’ex compagno Rocco Attisani, di professione imprenditore immobiliare, il primogenito Pietro, che oggi ha 12 anni.