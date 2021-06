By

Alena Seredova è tornata a parlare dell’ex marito Gigi Buffon e della compagna Ilaria D’Amico durante un ask su Instagram, dove è seguita da mezzo milione di follower. La soubrette e modella di Praga è sempre molto sincera con i suoi follower e anche questa volta non ha avuto paura di dire quello che pensa davvero. Qualcuno ha infatti chiesto alla Seredova se ha cambiato idea sulla famiglia allargata ma la risposta della diretta interessata ha lasciato tutti di stucco.

“Famiglia allargata? È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente”, ha dichiarato Alena Seredova sui social network. La 43enne ha aggiunto: “Lo so, sono dura”. Dunque passano gli anni ma difficilmente vedremo la Seredova al mare con l’ex marito e la D’Amico. Le due donne non hanno mai legato davvero e si tengono a debita distanza.

Alena è del tutto contraria alle uscite e le vacanze con ex compagni e nuovi amori. Insomma la Seredova è più che mai lontana dal modello Alessia Marcuzzi che, senza problemi, continua a frequentare i suoi ex Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti e le rispettive mogli (che sono diventate tra l’altro migliori amiche della conduttrice Mediaset).

Sulla questione non si sono mai espressi Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, che continuano ad amarsi come il primo giorno nonostante le critiche, le malelingue e il peso del gossip. Una relazione che procede a gonfie vele ed è culminata con la nascita del piccolo Leopoldo nel 2016. Pure Alena Seredova ha ritrovato la serenità in amore accanto ad Alessandro Nasi.

Nell’estate 2020 la coppia ha avuto la piccola Vivianne Charlotte che, al momento, non è stata ancora battezzata a causa dell’emergenza Coronavirus. Alena Seredova, però, conta di farlo presto visto che è molto credente. Appena ci sarà l’occasione farà di tutto per organizzare il lieto evento.

Nell’attesa Alena Seredova e Alessandro Nasi sono pronti per trasferirsi a Forte dei Marmi, dove trascorreranno qualche settimana di vacanza e relax. La giusta ricompensa dopo mesi poco facili e parecchio devastanti: la Seredova ha avuto il Covid-19 e per un periodo non è riuscita a vedere la sua bambina.