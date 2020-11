Alena Seredova colpita dal Covid: “Sono sintomatica”. Come sta

La cosiddetta seconda ondata di coronavirus continua a mietere vittime e a provocare nuovi contagi. Tra i volti noti, l’ultima a essere risultata positiva è Alena Seredova. Lo ha annunciato via social la stessa ex modella ceca che su Instagram, condividendo uno scatto dalla sua casa di Torino, ha informato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Naturalmente l’ex moglie di Gigi Buffon si è subito posta in isolamento.

“Positiva e sintomatica”, specifica nell’esordio del messaggio Alena che aggiunge di essere stata particolarmente attenta ad evitare il contagio. Nonostante ciò il tampone le ha sbattuto in faccia la dura realtà. Infine chiosa: “Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto… Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro”.

La Seredova è subito stata ricoperta dall’affetto dei fan che le hanno augurato una rapida guarigione. Qualcuno si è allarmato in quanto Alena, nella foto a corredo del post, è apparsa con un viso piuttosto provato e stanco.

Ricordiamo che la 42enne che è diventata mamma per la terza volta la scorsa primavera, più precisamente il 19 maggio 2020. Un parto in anticipo, visto che il termine datogli dai medici era il 2 giugno. La venuta alla luce della piccola Vivienne Charlotte è stata accolta con entusiasmo e gioia. Piccola curiosità: il nome scelto dall’ex modella ceca e da Alessandro Nasi, padre della piccina e compagno della Seredova, è stato svelato soltanto a parto avvenuto. Lungo tutta la gravidanza la coppia ha preferito mantenere massimo riserbo sulla scelta ‘anagrafica’.

Alessandro Nasi, manager piemontese, è l’uomo che è riuscito a curare le ferite del cuore di Alena, che prima di conoscerlo ha dovuto affrontare il burrascoso naufragio matrimoniale con Gianluigi Buffon, il quale si è legato a Ilaria D’Amico. La storia all’epoca fu parecchio chiacchierata dalla cronaca rosa e non solo. La Seredova in più intervista ha dichiarato di aver appreso dalla stampa, quando era ancora sposato, del legame tra il calciatore e la giornalista Sky.