Alena Seredova, ecco il nome e la foto della figlia: un tocco di francese

Alena Seredova svela il nome della figlia e la mostra sui social: un tocco di francese, il quadretto familiare con Alessandro Nasi

Alena Seredova, lungo la giornata di ieri, è diventata mamma per la terza volta, accogliendo con largo anticipo (il termine del parto era previsto per il 2 giugno) la figlia avuta da Alessandro Nasi, il manager piemontese che ha conquistato il suo cuore dopo il naufragio matrimoniale consumatosi con Gianluigi Buffon. Oggi, la modella ceca 42enne finalmente ha rivelato al mondo il nome scelto per la neonata. Nome tenuto top secret per tutta la dolce attesa. E la decisione ha visto un tocco di francese…

Alena Seredova e Alessandro Nasi presentano Vivienne Charlotte

Vivienne Charlotte, questo il nome scelto da Alena e Alessandro per la loro figlia. I due lo hanno comunicato tramite un post veicolato su Instagram sul profilo della Seredova che si è immortalata con il compagno e la neonata tra le braccia. Larghi sorrisi, serenità e familiarità: questo ciò che emerge dal quadretto affettuoso diffuso. Immediata la reazione dei fan che hanno rinnovato le congratulazioni e gli auguri per l’ex moglie di Buffon e il fidanzato. Già ieri avevano ricoperto la coppia di attenzioni, dopo che la ceca aveva dato la notizia della nascita della figlia con un dolce messaggio, sempre pubblicato via social: “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa”.

Alena Seredova: Vivienne Charlotte è stata voluta, non è ‘capitata’

“Alla mia età, a 42 anni, si sa già come non fare capitare un figlio”, ha confessato Alena pochi giorni fa a Vieni da Me (Rai Uno), rimarcando che la volontà di diventare mamma per la terza volta c’è stata. Insomma, Vivienne Charlotte non è ‘capitata’, ma è stata assai voluta. Dalla Balivo sottolineava inoltre che il parto era previsto per il 2 giugno. E invece la piccola, a quanto pare, scalpitava, e si è fatta strada con molto anticipo.