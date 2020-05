Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta: annuncio e foto

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta. Con una foto diramata sui social e un dolce messaggio (“A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa”), la modella ceca ha annunciato la lieta notizia. Non ancora reso noto il nome della figlia che ha avuto con il compagno Alessandro Nasi, manager piemontese. Il fiocco rosa sarà dunque appeso al portone di casa Seredova-Nasi con largo anticipo rispetto al previsto. Il termine del parto era infatti il 2 giugno, come la stessa Alena aveva confessato a Verissimo in una recente intervista. E invece la piccola ha anticipato tutti ed è nata oggi 19 maggio 2020.

Seredova madre: è nata la figlia della modella ceca e del manager Alessandro Nasi

Alena è già mamma di due figli, avuti dal matrimonio con Gianluigi Buffon: David Lee e Lousi Thomas. Ora ha accolto una femminuccia. “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa Vítej princezno”, ha scritto sul suo profilo Instagram, a corredo di una foto che mostra la sua mano stretta da quella piccina della neonata. A campeggiare anche un anello da lei indossato con la scritta “Mom”. Il post è stato subito commentatissimo dai fan, che hanno fatto gli auguri e le congratulazioni alla 42enne di origini ceche.

Alena Seredova: “Alla mia età, a 42 anni, si sa già come non fare capitare un figlio“

“Alla mia età, a 42 anni, si sa già come non fare capitare un figlio“, ha dichiarato Alena pochi giorni fa a Vieni da Me (Rai Uno), specificando che la volontà di diventare madre per la terza volta c’è stata. Insomma, non si è trattato di un “vediamo come va…”. Dalla Balivo ribadiva inoltre che il parto era previsto per il 2 giugno. E invece la piccola, a quanto pare, scalpitava, e si è fatta strada con molto anticipo.