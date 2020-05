Alena Seredova a Vieni da Me non svela il nome della figlia: “Non è capitata”

Alena Seredova sbarca a Vieni da Me (Rai Uno) e racconta gli ultimi giorni prima del parto che è previsto per il 2 giugno 2020. L’ex moglie di Gigi Buffon è apparsa in collegamento dalla sua casa torinese, dove sta trascorrendo la quarantena con i due figli avuti dal portiere azzurro e il nuovo compagno Alessandro Nasi. E se per la modella ceca si tratta del terzo figlio, il manager piemontese è alla prima paternità. Alena, con lui, ha ritrovato serenità e amore, dopo il naufragio matrimoniale con Buffon, che si è ‘accasato’ con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico.

Alena e Alessandro Nasi, il nome della nascitura rimane top secret

Alena ha già deciso il nome della nascitura, ma non ha nessuna intenzione di svelarlo prima che venga alla luce. A Vieni da Me ha inoltre fatto sapere di aver escluso dei nomi perché le ricordavano persone ‘scomode’. “Devo essere onesta, Caterina non c’era sulla mia lista”, ha detto alla Balivo, che curiosamente e con ironia ha chiesto se il suo nome fosse stato preso in considerazione dalla modella ceca.

“Alla mia età, a 42 anni, si sa già come non fare capitare un figlio”. Alena Seredova si confessa a Vieni da Me

“Alla mia età, a 42 anni, si sa già come non fare capitare un figlio“, ha dichiarato Alena in trasmissione, specificando che la volontà di diventare madre per la terza volta c’è stata. Insomma, non si è trattato di un “vediamo come va…”. Il parto è previsto per il 2 giugno. Alessandro ci sarà? “Non lo so nemmeno io. In questo momento non potrebbe, però qui la situazione cambia tutti i giorni”, ha concluso.