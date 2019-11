Veera Kinnunen parla per la prima volta del triangolo amoroso con Stefano Oradei e Dani Osvaldo

Veera Kinnunen ha finalmente rotto il silenzio dopo lo scandalo che l’ha travolta la scorsa estate insieme a Stefano Oradei e Dani Osvaldo. La ballerina svedese si è confidata con Marco Liorni a Italia Sì, parlando a lungo del suo rapporto ormai finito con Oradei. I due si sono mollati dopo undici anni ma continueranno a lavorare insieme a Ballando con le Stelle, dove sono stati entrambi confermati per l’edizione 2020 del varietà di Milly Carlucci. Veera ci ha tenuto a precisare che la relazione era in crisi da mesi e che è stata lei a chiuderla una volta per tutte. L’incontro con l’ex calciatore argentino c’entra però ben poco: il rapporto amoroso tra Veera e Dani, a detta della Kinnunen, è nato solo dopo la rottura con Oradei.

Le parole di Veera Kinnunen sulla rottura con Stefano Oradei

“Non ho detto niente fino ad oggi perché non ero pronta”, ha premesso Veera Kinnunen a Italia Sì. “Le foto della mia lite con Stefano raccontavano una lite che c’è stata di fatto tra di noi. Non mi va di scendere nei dettagli ma quell’episodio ha sicuramente segnato la nostra coppia, che era già in crisi da molto tempo”, ha confidato la protagonista di Ballando con le Stelle. “Osvaldo non è stata la causa della nostra rottura, eravamo una coppia già rotta”, ha ribadito Veera, rimarcando le stesse parole dette dall’ex fidanzato a Storie Italiane. “Ho la coscienza a posto. Ero libera quando ho iniziato la relazione con Dani“, ha puntualizzato.

Veera Kinnunen: è mistero sulla relazione con Dani Osvaldo

Quando Marco Liorni ha provato a chiedere di più riguardo l’attuale rapporto tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, la 33enne ha preferito restare in silenzio. Non è chiaro, dunque, se i due si frequentino ancora dopo Ballando con le Stelle. Da un paio di mesi hanno smesso di seguirsi su Instagram e non ci sono più foto o video dei loro momenti di coppia. La liaison si è già interrotta? Molto probabilmente sì ma Veera ha voluto prima chiarire la sua posizione in merito alla rottura con Stefano Oradei. Soprattutto perché è da sempre molto riservata e la polemica scoppiata dopo la fine del programma di Milly Carlucci l’ha indubbiamente turbata.

In che rapporti sono oggi Veera Kinnuen e Stefano Oradei

“Tra me e Stefano oggi c’è un rispetto reciproco, non avremo problemi a lavorare insieme anche perché amiamo troppo tutti e due la danza. Ci sono cose di lui che non potevo più accettare, degli atteggiamenti sbagliati che non mi sono piaciuti. E così ho preferito chiudere dopo undici anni”, ha concluso Veera Kinnuen.