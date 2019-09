Oradei piange a Storie Italiane: con Veera non è finita per colpa di Osvaldo

Stefano Oradei a Storie Italiane spiega perché è finita la storia d’amore con Veera Kinnunen

Stefano Oradei ha finalmente rotto il silenzio sulla sua lunga storia d’amore con Veera Kinnunen. I ballerini di Ballando con le Stelle si sono lasciati dopo undici anni insieme. A Storie Italiane di Eleonora Daniele Oradei non è riuscito a trattenere le lacrime: lo sportivo tiene ancora molto alla sua ex fidanzata, che oggi si è rifatta una vita accanto all’ex calciatore Dani Osvaldo. Stefano ha sofferto molto per la fine di questa relazione così importante ma ci ha tenuto a dire che la rottura non è avvenuta per il feeling che è nato tra Veera e Osvaldo nel corso dell’ultima edizione del varietà di Milly Carlucci.

Oradei e Veera non si sono lasciati per colpa di Dani Osvaldo

“Sono felice di quello che siamo stati. Voglio ricordare solo le cose belle della nostra storia. Siamo stati una coppia come tante altre, in undici anni ci sono stati alti e bassi. La nostra storia si è conclusa prima di Osvaldo, poi lei ha fatto la sua scelta“, ha spiegato Stefano Oradei a Storie Italiane. Davanti alle foto intime con l’ex fidanzata Veera Kinnunen il ballerino non è riuscito a trattenere le lacrime: quella con la collega resta la storia più importante della vita di Oradei, per la quale ha sofferto molto.

Stefano Oradei e la crisi definitiva con Veera Kinnunen

“Non so di più di questa nuova storia di Veera, non ci siamo confrontati troppo nel dettaglio. Eravamo in crisi già da prima, piano piano ho capito che si stava allontanando da me”, ha aggiunto il ballerino di Ballando con le Stelle. “Sono stati undici anni meravigliosi, per me Veera è Veera. Ho passato l’estate a dedicarmi a me, alla mia crescita privata e professionale. Mi sono preso del tempo”, ha ammesso.

Oradei a Singapore: tornerà a Ballando con le Stelle 2020?

Dopo l’intervista a Storie Italiane Stefano Oradei è volato a Singapore, dove terrà alcuni corsi di danza. Al momento non è chiaro se tornerà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, in onda nella primavera 2020.