Veera Kinnunen e Oradei tornano a lavorare insieme: Osvaldo è sparito

Veera Kinnunen e Stefano Oradei di nuovo a Ballando con le Stelle: che fine ha fatto Dani Osvaldo?

Ancora un colpo di scena dietro le quinte di Ballando con le Stelle. In barba ai gossip degli ultimi mesi, Veera Kinnunen e Stefano Oradei sono tornati a lavorare insieme. I due ballerini sono stati confermati da Milly Carlucci per Ballando on the road, il talent show itinerante volto a cercare nuovi talenti e che debutterà il prossimo 2 novembre. E sia Veera sia Stefano torneranno in pista il prossimo marzo, quando il varietà tornerà su Rai Uno in prima serata. Dunque, nonostante la separazione la Kinnunen e Oradei hanno scelto di restare professionali e continuare a lavorare nello stesso programma. Una scelta che la Carlucci ha approvato in pieno, tanto da dichiarare al settimanale Di Più: “Ne sono molto felice. Per Veera e Stefano il rispetto reciproco e la civiltà dei rapporti hanno prevalso su tutto il resto. Sono due grandi professionisti e due persone serie: li stimo moltissimo”.

Tra Osvaldo e Veera Kinnunen è già finita? Gli ultimi indizi

E mentre Veera Kinnunen è tornata al fianco di Stefano Oradei, sembra già finita la relazione con Dani Osvaldo, nata al termine dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Dalla fine dell’estate la ballerina e l’ex calciatore non si mostrano più insieme sui social network. Non solo: entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram. Piccoli segnali che sembrano sottolineare una rottura tra i due anche se per il momento i diretti interessati non hanno ancora confermato. Ma Veera e Dani non hanno neppure smentito, segno che evidentemente qualcosa che non va c’è sul serio.

Stefano Oradei è ancora single dopo la storia con Veera

In attesa di saperne di più su Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, resta single Stefano Oradei. Dopo dieci anni insieme alla collega di Ballando con le Stelle, il ballerino vuole prendersi del tempo per capire meglio se stesso e quale direzione prendere nella sua vita sentimentale.