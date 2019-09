Osvaldo e Veera Kinnuen: è già finita? Indizi che allarmano i fan

Ballando con le Stelle: Dani Osvaldo e Veera Kinnunen si sono lasciati?

È già finita una delle storie più chiacchierate dell’estate, ovvero quella formata dall’ex calciatore Dani Osvaldo e la ballerina di Ballando con le Stelle Veera Kinnunen? Al momento non ci sono conferme ma alcuni indizi hanno allarmato i fan della coppia. Coppia uscita allo scoperto solo di recente, dopo la fine del programma di Milly Carlucci e soprattutto dopo l’addio di Veera al collega Stefano Oradei. Negli ultimi giorni Dani e Veera hanno smesso di seguirsi su Instagram: un piccolo dettaglio che, in un’epoca social come la nostra, fa riflettere. Perché due fidanzati non si seguono sui social network? Non solo: le foto di coppia scarseggiano da quasi un mese: magari i due hanno scelto di godersi la privacy, ma per tutta l’estate gli scatti e i video insieme sono stati parecchi. Perché sono di colpo diminuiti?

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo: litigio o addio definitivo?

Tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo c’è stato forse solo un litigio che verrà presto risolto? O gli ex protagonisti di Ballando con le Stelle hanno deciso di interrompere la loro breve relazione d’amore? In più, lo sportivo potrebbe tornare presto a vivere in Argentina. Diego Armando Maradona, attuale allenatore del club argentino Gimnasia La Plata, vorrebbe tra i suoi giocatori proprio Osvaldo, che ha detto addio al calcio nel 2016 per dedicarsi alla musica. Al momento non è chiara la risposta di Dani ma l’offerta è piuttosto allettante. In caso di ritorno al mondo del pallone, Veera è pronta a lasciare l’Italia, il paese che l’ha adottata, per trasferirsi in Sud America, come fatto tempo fa da Benedetta Mazza?

Le parole di Stefano Oradei su Veera Kinnunen e Osvaldo

In attesa di avere ulteriori chiarimenti sulla liaison tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, Stefano Oradei ha ribadito a Storie Italiane che il rapporto con la collega si è spezzato a causa di una brutta crisi che li ha travolti. Il motivo della rottura non è stato dunque Osvaldo, che è subentrato solo in un secondo momento, quando Veera si era già mollata con Oradei.