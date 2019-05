Ballando, Veera Kinnunen e Oradei furiosa lite in strada: c’entra Osvaldo?

Ballando con le stelle, continua il gossip su Veera Kinnunen e il suo compagno di gara Dani Osvaldo. La complicità avrebbe scatenato la gelosia del compagno Stefano Oradei

Il gossip si rincorre ormai da giorni e a lanciarlo era stato Dagospia. Sul sito si leggeva di un avvicinamento sospetto tra l’ex calciatore Dani Osvaldo e la sua maestra a Ballando, Verra Kinnunen. Questa intesa avrebbe scatenato la gelosia del compagno della ballerina svedese che avrebbe evitato in tutti i modi, così riporta Roberto D’Agostino, che la compagna partisse in compagnia di Osvaldo all’estero per registrare una clip funzionale al programma. Oradei, allora, si sarebbe rivolto alla padrona di casa, Milly Carlucci, e avrebbe anche minacciato di lasciare il programma. Se nelle ultime ore, molti amici e colleghi di Stefano e Veera hanno smentito il presunto flirt, ora il settimanale Oggi ci mette a conoscenza di una lite furiosa, scoppiata in strada, tra i due fidanzati. E ci sono anche le foto esclusive.

Stefano Oradei e Veera Kinnunen: lite in strada, colpa di Osvaldo?

Non sono servite le smentite di Raimondo Todaro e Alessandra Tripoli per mettere a tacere il gossip che sta interessando Ballando con le stelle. Il settimanale Oggi ci riporta, e in esclusiva, le foto della lite, che a noi sembra furiosa, tra i due compagni. Galeotta fu una gara di ballo in Inghilterra dove Stefano e Veera si sono conosciuti e innamorati. La loro storia va avanti da ben 11 anni e lui si è trasferito anche a Stoccolma per starle più vicino. La vicinanza e il feeling con Dani Osvaldo, però, sta facendo forse capitolare l’amore? La lite è avvenuta fuori un ristorante di Roma, in zona Prati, in cui l’ex calciatore, la sua maestra a Ballando e il compagno di lei erano presenti ad una cena. Dopo che il gruppo ha lasciato il ristorante è in quel momento che è scoppiata la lite tra i due fidanzati. Nelle foto si vede benissimo la furia di Stefano e la compagna che dopo gli attacchi di lui passa al contrattacco e lo spinge via. La lite sarebbe durata fino alle prime ore del mattino.

Oradei e Veera: il resoconto della lite in strada che farà discutere

“Ogni quarto d’ora dal locale, uscivano Dani Osvaldo e Verra Kinnunen”, racconta il paparazzo che li ha immortalati insieme sulle pagine di Oggi, “Da soli. Fumavano, erano rilassati, pieni di sorrisi, il ritratto della complicità“. In tutto ciò, Oradei teneva la situazione sotto controllo: “Aveva l’aria sospettosa e contrariata“, racconta infine il fotografo. Poche le parole che il testimone è riuscito a captare dalla lite, alcuni “basta” di Veera e poi dopo tre ore di grida e spintoni per tutto il quartiere, Stefano è riuscito a convincere la compagna a risalire in macchina con lui e sono finalmente andati via.