Vanessa Incontrada: telefonata Maria, retroscena giudici e polemica Javier

Serale Amici: Maria De Filippi ha telefonato a Vanessa Incontrada, la confessione

Vanessa Incontrada ha parlato della sua esperienza ad Amici 2020 e del suo rapporto con Maria De Filippi, con la quale ha potuto instaurare un legame speciale, fatto non solo di parole ma anche di abbracci, contatto fisico, attenzioni molto importanti per l’attrice. Oltre ad aver scoperto una grande professionista, Vanessa ha trovato in Maria un’amica. Ha tenuto a raccontare com’è avvenuta la proposta di partecipare al talent show e, senza tirarsela per nulla, ha accettato senza pensarci due volte! Perché – come sempre specifica ad Amici – fa tutto seguendo il proprio istinto, anche quando giudica i concorrenti.

Vanessa Incontrada e Maria De Filippi: la proposta della conduttrice

Cosa ha detto Maria De Filippi per convincere Vanessa Incontrada a partecipare ad Amici? Ecco cos’ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: “È stata una telefonata di Maria: ‘Che dici se…’, io ho risposto subito sì. Non ci ho pensato un attimo perché io scelgo sempre le cose d’istinto. […] Tra noi c’è un rapporto di stia: non abbiamo bisogno di tante parole, capisco subito ciò che pensa, però c’è una grande fisicità, che per me è importante”. Maria difende strenuamente la giuria dai vari attacchi perché crede nelle sua capacità di valutare le varie esibizioni: nella quarta diretta assisteremo a qualche sua precisazione.

Amici news, ultima polemica: Vanessa è in grado di giudicare i ballerini? Lei risponde così

Vanessa Incontrada è stata accusa di essere incompetente (ha avuto un duro scontro con Javier) e al noto settimanale ha voluto fare un’importante precisazione: “Da piccolina facevo ginnastica ritmica a livello agonistico e sono arrivata fino ai Campionati Europei, poi mi sono trasferita in Spagna e ho smesso. È una disciplina che ha qualcosa a che fare con il ballo”. Ha poi rivelato quali sono i suoi rapporti con i due giudici di Amici 2020, parlando soprattutto di Loredana Bertè (sarà assente anche nella prossima puntata?): “Alla prima puntata di Amici, dietro le quinte, Loredana è stata molto affettuosa e un attimo prima di entrare in studio mi ha presa per mano. Siamo entrate così, è stato bello”.

Coronavirus, Vanessa Incontrada: “Mi sento impotente”

Vanessa Incontrada ha voluto spendere anche qualche parola su quello che sta succedendo in Italia a causa della diffusione del Coronavirus: “Non sono spaventata, purtroppo o per fortuna non ho mai avuto paura nell’affrontare le cose. Però sono incredula e mi sento impotente perché non conosciamo bene quello contro cui stiamo lottando”.