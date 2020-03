Anticipazioni Amici: intervento di Maria? Critiche, possibile nuova giuria

Amici 19 nel caos: critiche su più fronti, ma non tutti sono dalla parte di Javier e Valentin… Cosa sta succedendo fuori e dentro il talent show?

Ad Amici 2o2o la polemica non si fermerà per il momento. Nella prossima puntata del Serale, Maria De Filippi potrebbe prendere la parola per chiarire meglio quello che è successo e interverranno di sicuro la maggior parte dei professori, che si sono esposti sulla questione “Javier” e su quella “Valentin” (entrambi i ballerini hanno fatto innervosire la conduttrice!) tramite social network. La polemica si è diffusa a macchia d’olio e hanno deciso di intervenire grandi esperti di danza, soprattutto sulla diatriba fra Alessandra Celentano e Luciano Cannito, che non hanno fatto una discussione lanciandosi fiori ma delle vere e proprie frasi esplosive come bombe!

Anticipazioni Amici 2020: una nuova giuria di esperti?

Le puntate di Amici 19 sono state confermate il venerdì… ma cosa accadrà nella quarta diretta? Maria De Filippi potrebbe decidere addirittura di far intervenire nel suo programma altri esperti di danza, che hanno detto la loro in questi ultimi giorni. Persino Iancu – grande amico della Celentano e divenuto famoso ad Amici per le sue critiche ad Agata Reale – ha voluto spendere qualche parola su Javier e Nicolai; non solo lui: “Javier è il vero talento – ha affermato Raffaele Paganini a Il Fatto Quotidiano –. La danza è anche e soprattutto questione di doti naturali. Sono d’accordo con Alessandra Celentano […], nella sfida fra Javier e Nicolai, il primo ha dimostrato doti naturali non comuni, che permettono potenzialità tecniche maggiori, il secondo ha dimostrato un’ottima preparazione ed espressività. Ma un equilibrio perfetto in una piroetta o uno slancio di gamba più alto fanno la differenza”.

Umberto Gaudino non ci sta, Valentin non doveva farlo: ecco perché

Sulla questione hanno detto la propria danzatori di Amici e professori, tra i quali Marcello Sacchetta (che sta vivendo una strana quarantena con Giulia Pauselli) e Veronica Peparini, ma anche alcuni ballerini professionisti come Umberto Gaudino, che sa bene cosa significa partecipare a un talent show come quello. Lui ha voluto fare riferimento maggiormente alla decisione di Valentin di lasciare la scuola: “Amici è una fabbrica di sogni – ha scritto su Instagram – ma è solo per chi ha realmente la voglia di sognare e far sì che quel sogno diventi realtà.

Umiltà, rispetto e gratitudine verso un programma che ha fatto sì che potessi rinascere e gridare al mondo: ‘Ciao, sono qui, esisto, sono un danzatore e tutto è possibile'”.

Giuria Amici messa a rischio? La De Filippi la difende, ma mancano i veri esperti di danza e canto

Inoltre verrà sicuramente posto l’accento sulla giuria di Amici 19 formata da Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte: non sarebbero in grado di esprimere il giudizio più corretto sulle esibizioni di ballo… Anche negli anni precedenti è stata presente, ma non ha fatto mai così discutere. La De Filippi deciderà di affiancare ad essa una giuria più tecnica?