News Amici: Iancu fiume in piena su Javier, Cannito, Celentano e ballerini

Amici news, anche Gheorghe Iancu interviene sulla polemica scoppiata nel talent show

Tutti lo ricordiamo come uno dei giudici di Amici più severi ma anche come uno dei ballerini più famosi che siano stati ospitati in trasmissione: parliamo di Gheorghe Iancu che non ha certo bisogno di presentazioni per il pubblico di Amici, visto che il tormentone “No, Maria, questa non è danza” è rimasto negli annali del talent show della De Filippi. Iancu per ben due volte ha parlato di ciò che sta accadendo nel programma, e in entrambi i casi ha preso delle posizioni nette. La prima volta è successo un po’ di tempo fa quando Alessandra Celentano fu attaccata perché definì la giuria incompetente, e in quel caso fu assolutamente a suo favore: “Forse il termine può sembrare un po’ duro – queste le sue parole sulla propria pagina Facebook – ma, secondo me, non è lontano dalla verità. Anche a me Valentin piace, però sì, è ripetitivo sia tecnicamente sia espressivamente. Lui appartiene a una nicchia di danzatori di balli da sala, che sono meravigliosi, ma anche molto limitati rispetto alla ‘vera danza’. Gli altri concorrenti danzatori della trasmissione sono sicuramente più eclettici”. Leggere il parere di un grande ballerino quale Iancu è in un momento in cui non si fa altro che parlare di competenza della giuria non può che darci elementi in più per farci un’idea.

News Amici: Iancu difende Alessandra Celentano contro Luciano Cannito, poi parole sui giudici

Iancu sembra sposare l’opinione di Alessandra secondo la quale i giudizi sui ballerini devono venire da persone competenti: “In ogni caso, i giudizi per questi ragazzi, devono pervenire da veri professionisti e questi professionisti devono vedere delle esibizioni di un certo tipo per dare un giudizio professionale”. Sappiamo bene che la Celentano ha fatto dietrofront rispetto a quanto accaduto in puntata ma la sua opinione sembra essere supportata non solo da Valentin Alexandru e Javier Rojas ma anche da Iancu che ha persino parlato dei giudizi di Luciano Cannito: “Ad esempio, la prova dell’improvvisazione spesso diventa pantomima: sono i movimenti danzanti che devono suggerire una storia. A mio parere l’improvvisazione con la rosa di Javier era meglio di quella del professionista, dunque, la valutazione del Signor Cannito è stata completamente errata! Per chiudere – ha poi aggiunto –, suggerirei al signor Cannito di smettere di andare contro la Celentano a tutti costi dicendo che è piena di ragnatele (non siamo ad Halloween) e che le interessa solo il classico. Sappiamo tutti che ama tutti i generi di danza. In più, precisiamo, la Celentano la carriera l’ha fatta, ne sono testimone vivente: ha ballato anche con me”. L’attacco a Cannito è chiaro.

Ho seguito attentamente la puntata di Amici dove La Celentano, dopo i giudizi superlativi per l’esibizione del ballerino… Gepostet von GHEORGHE IANCU am Mittwoch, 11. März 2020

Iancu bacchetta i ballerini: “Hanno sorpassato il limite dell’educazione!”

Oggi noi di Gossipetv abbiamo raggiunto Iancu via social chiedendogli un’opinione su quanto accaduto non nella seconda ma nella terza puntata, quella che ha visto esplodere le polemiche su Maria De Filippi, per intenderci: “Penso che i danzatori – queste le sue parole – hanno sorpassato tutti il limite dell’educazione! La presentazione dell’assolo Les Bourgeois non era consone a quello che abbiamo visto… parlando tecnicamente non c’erano né le pirouettes né gli entrechat annunciati! Si è scordato completamente di sottolineare l’essenza del personaggio che è un bon viveur alla francese con accenti a volte comici. Insomma un bohémien! Javier è stato… a mio giudizio naturalmente… molto più bravo di Nicolai!”. Che Javier sia stato più bravo di Nicolai Gorodiskii è stato sottolineato un po’ da tutti ormai, dallo stesso Giuliano Peparini che si è esposto in prima persona dopo che Rojas ha lasciato in diretta lo studio.

Maria De Filippi, l’opinione di Iancu sulla polemica esplosa in rete: “Due pesi e due misure!”

“Trovo – ha così concluso il suo intervento Iancu – che Maria innervosita la dalla situazione creata dalla bagarre della giuria più o meno competente ha trattato Valentin e Javier con due pesi e due misure!”. Iancu insomma da una parte giustifica il comportamento di Maria, dall’altra crede che comunque ci sia stato un trattamento diverso. Ormai nel Web non si fa che parlare di quanto accaduto, quindi siamo sempre più convinti che alla fine si procederà con una sfida immediata la prossima puntata. Detto questo, non rivorreste anche voi Iancu come giudice ad Amici? Sarebbe perfetto!