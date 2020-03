Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta quarantena: “Fortunata” lettera difficile

Amici gossip, Marcello e Giulia quarantena insieme: i due ballerini uniti in questo momento così difficile

Giulia Pauselli quest’oggi si è ritrovata a leggere una lettera difficile, che le ha straziato il cuore: una sua fan, su Instagram, le ha confessato di aver perso la mamma in questo periodo drammatico per l’Italia e che non le hanno permesso di darle una giusta sepoltura. Una lettera che ha fatto riflettere molto la ballerina professionista di Amici 2020: ha detto grazie alla vita per tutto quello che le è successo, per averle permesso di realizzare i propri sogni e aver incontrato un ragazzo che la ama davvero. Marcello Sacchetta è con lei in questi giorni di quarantena.

Giulia Pauselli, il pensiero al fidanzato Marcello Sacchetta

Tra le prove di Amici e le giornate passate in casa, Giulia Pauselli ha avuto anche tempo per leggere uno dei tanti messaggi dei suoi fan: uno in particolare ha catturato la sua attenzione. Mentre Valentin Alexandru ha scritto il suo primo messaggio, su Instagram la Pauselli ha detto: “Come tutti ho i miei momenti di sconforto rispetto a questo periodo. Questa mattina, quando mi sono svegliata, mi sono ricordata di quanto sono fortunata, con me nel letto Marcello e il mio cagnolino“.

La lettera difficile ricevuta da Giulia Pauselli

Ha voluto condividere con i suoi follower quello che le ha scritto una sua fan… una lettera davvero toccante: “Poi sono andata in cucina, ho fatto colazione e mentre bevevo il caffè ho letto questo messaggio: ‘Mia madre è venuta a mancare sabato. Per colpa di questo virus di m…a, mia madre non sta potendo avere i funerali, non ha potuto avere l’estrema unzione, non ha potuto avere il saluto dei suoi cari. Non è morta per il virus, ma ne ha pagato le conseguenze, Io non ho più nessuno, ho perso entrambi i genitori, ed ora in questo momento di sconforto e dolore, non posso avere la mia famiglia affianco’”.

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi

Ha voluto lanciare un bel messaggio: "In certe situazioni senti il peso di essere una persona con qualche manciata di followers alla quale vengono inviati messaggi con grida di dolore, persone che stanno perdendo i propri cari e ti domandi perché si stanno rivolgendo a te. Mi sento totalmente inutile e inerme, vorrei a volte avere dei super poteri e risolvere tante ingiustizie […]".