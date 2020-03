Valentin Alexandru dopo Amici, finalmente spiega tutto: il messaggio

Serale Amici, Valentin si fa finalmente vivo: ecco cos’è successo dopo la puntata della sua improvvisa eliminazione

Valentin Alexandru non tornerà ad Amici 2020. C’è stato un lungo silenzio che aveva fatto ben sperare i suoi fan: credevano che non avesse scritto nulla perché sarebbe ricomparso nella prima puntata del daytime della settimana per annunciare il suo ritorno nel talent show. Così non è stato. Il ballerino di latino-americano (che è riuscito a far perdere la pazienza a Maria De Filippi) ha scritto un breve messaggio su Instagram, che farà però molto discutere. Ha deciso di precisare delle cose, condivise da tutti i suoi follower di Instagram, che lo hanno appoggiato schierandosi contro la conduttrice… sì, questa volta la De Filippi è stata molto criticata per non aver cercato di convincere Valentin a restare nella scuola.

Valentin Alexandru ad Amici? Nessun ritorno, convinto della scelta che ha fatto: la sua vittoria

Valentin di Amici 19 ha spiegato che non ritornerà, che la sua esperienza televisiva è ormai giunta al termine, ma è felice perché è riuscito a far breccia nel cuore della gente, quella stessa gente che seguirà il suo percorso artistico fuori dalla trasmissione (ricordiamo che Alexandru è tra i latinisti più bravi al mondo). Queste sono state le sue parole scritte su Instagram: “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare. Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio… il cuore della gente!”. Veronica Peparini non è assolutamente d’accordo.

Amici di Maria De Filippi ultime notizie e grandi polemiche

Grandi colpi di scena in questa domenica di “quarantena”: dopo il dietrofront imprevedibile di Alessandra Celentano, oggi anche Valentin Alexandru ha parlato. Non è per niente pentito della scelta che ha fatto e la rifarebbe infinite volte. Cos’altro è successo? Stash dei The Kolors ha scritto un commovente messaggio all’amico scomparso.