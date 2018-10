Valerio Merola, storia drammatica raccontata al Grande Fratello Vip 3

Valerio Merola racconta la sua storia al GF VIP 2018

Valerio Merola ha raccontato una storia al Grande Fratello Vip 3 che non è passata di certo inascoltata. Il conduttore televisivo ha aperto il suo cuore e ha spiegato che, nella sua vita, quello che conta di più è la famiglia. A lui manca tanto stare insieme ai suoi famigliari e per questa ragione avrebbe voluto stringere dei rapporti più stretti con i concorrenti del GF VIP 2018. Giulia Salemi ha visto un cambiamento drastico nella personalità di Valerio: durante i primi giorni era sempre solare e positivo, invece adesso si è chiuso in sé stesso. Valerio non ha mai negato di non star passando un bel periodo all’interno della Casa più spiata d’Italia e che vorrebbe ritrovare lo spirito giusto per affrontare questa incredibile esperienza.

Valerio Merola confessa: “Sento un male dentro”

In un momento di cedimento, Valerio Merola ha confessato questo: “I miei amici mi chiamo gladiatore perché ho superato molti ostacoli. Poi davanti a cose meno gravi, che colpiscono il mio animo, mi scopro debole. Sento un male dentro. Mi sento solo, non ho una famiglia, con alcuni famigliari mi vedo di rado, sono figlio unico. Per me la famiglia è importante. Soffrire queste cose mi dà disagio”. Una lunga confessione che ci ha permesso di scoprire meglio la vita di Valerione. E sarebbe proprio un peccato se dovesse uscire nella prossima puntata del lunedì (è al televoto con personaggi molto forti); una nuova puntata ricca di novità, considerato che dovrebbe entrare un nuovo concorrente.

Grande Fratello VIP, Valerio Merola e Maurizio Battista vicini alla pace?

Valerio Merola ha cominciato a rattristarsi quando Maurizio Battista – una persona che reputava suo amico – lo ha nominato durante la diretta. I loro rapporti si sono incrinati e ci sono state delle accese discussioni che hanno portato Valerione ad allontanarsi sempre più dal gruppo di cavernicoli. Anche a Maurizio pesa molto questa situazione: “Non è facile. Punto. I giovani sono più bravi perché sono appunto più giovani. Non mi piace discutere con Valerio”. Il chiarimento fra i due è sempre più vicino?