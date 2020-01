Valeria Marini, nel mirino Signorini: cosa non torna sul conduttore

Valeria Marini: anche la showgirl mette nel mirino Signorini dopo l’incontro/scontro con Rita Rusic. Cosa non torna sul conduttore

Valeria Marini è tornata nello studio di #cr4 La repubblica delle donne (Rete 4) e non ha mancato di rilasciare dichiarazioni non proprio tenere nei confronti di Alfonso Signorini. Nel talk si è parlato del suo incontro/scontro con Rita Rusic, andato in onda durante l’ultima puntata in prime time su Canale 5 del reality. A parte la questione privata e spigolosa legata alle due ex di Vittorio Cecchi Gori, sono state mostrate e poi commentate le dichiarazioni dette in diretta da Antonio Zequila e Antonella Elia, che hanno dato della “Cessa”, del “Mostro” e della”cul….na” alla Marini.

Signorini continua a essere discusso per le scelte operate al GF Vip 4

Prima che entrasse Valeria in studio, nel salotto di Chiambretti è stato sostenuto che la nuova edizione del GF Vip stia portando temi inediti e importanti. La Marini, dopo aver visionato i filmati inerenti ai commenti di Zequila e la Elia, ha dichiarato: “Alfonso sta portando il GF Vip verso argomenti e messaggi più di qualità e di rispetto. Non mi sembra che questo è rispetto… è stato eliminato un concorrente (Salvo Veneziano, ndr) una puntata prima per frasi irrispettose. E quindi, se vuoi parlare di rispetto, anche gli altri concorrenti…” Posizione più che chiara quella della showgirl. E non è stata la sola in questi giorni a battere sul tasto incoerenza in riferimento alle scelte del direttore di Chi. Tantissimi gli utenti web che hanno fatto lo stesso ragionamento. Lo stesso Salvo, fresco di eliminazione, ha punzecchiato Signorini sul tema.

Botta e risposta Malgioglio-Marini

Durante il talk di Rete 4 c’è stato anche un momento di gelo tra la Marini e Malgioglio. “All’inizio ho detto che non volevo andare, ma bisognava fare chiarezza”, ha detto Valeria circa la sua decisione di entrare nella Casa e avere un confronto con Rita Rusic. “La chiarezza non si va a fare in televisione. Andavate a fare colazione quando usciva”, ha replicato con convinzione il paroliere. La showgirl ha ribadito che essendo diventata una faccenda pubblica – la diatriba con la Rusic – era opportuno che venisse risolta davanti a tutti.