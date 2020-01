Marini e Rusic, commenti dopo lo scontro: Barbara Alberti contro Valeria

Gf Vip news, i commenti dei concorrenti dopo il confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini

Nella quinta puntata del Gf Vip 4 abbiamo assistito al confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini. I precedenti fra le due facevano presagire uno scontro nella Casa e Alfonso Signorini non ha tenuto il pubblico sulle spine, facendo incontrare le due donne dopo sole due settimane dall’inizio del reality show. Rita Rusic da un lato è rimasta un po’ sorpresa trovando Valeria nel salotto perché non ha parlato di lei nei giorni scorsi. Dall’altro lato di sicuro se lo aspettava e ha affrontato la Marini con estrema tranquillità e calma. Mentre molti si domandavano quali fossero i motivi di questa rivalità, Valeria ha tirato fuori tantissimi fogli con su tutti gli articoli in cui Rita ha parlato di lei. Il gesto ha suscitato l’ilarità del pubblico, visto che Valeria ha preso i foglietti dal petto! Anche Rita ha sorriso di questo momento.

Rita Rusic al Gf Vip parla di Valeria Marini, poi la Alberti: “Ha fatto le cose per i giornali”

In confessionale, come abbiamo visto nel daytime del Gf Vip oggi, la Rusic ha così commentato il confronto: “Un inizio scoppiettante, sì. Potrei commentare ma evito. Faceva ridere questa cosa che tirava fuori i foglietti… Lei voleva soltanto dire quello che interessava a lei. Puoi fare il discorso ma poi è finito, raccontami qualcosa. Ma va beh, alla fine va bene così insomma”. Ma chi invece ha speso parole di altro tipo su Valeria Marini, in relazione a Vittorio Cecchi Gori, è stata Barbara Alberti. Anche lei si è pronunciata in confessionale: “Ha fatto le cose per i giornali e poi lo ha mollato. Quando è stato malato è corsa Rita dall’America con i figli”. Secondo la Alberti, le cose sarebbero andate come le ha raccontate Rita Rusic, dando in pratica torto a Valeria.

Valeria Marini al Gf Vip incontra Rita Rusic, il commento di Antonella Elia

Ma anche Antonella Elia ha parlato di questo confronto tra Valeria Marini e Rita Rusic al Gf Vip. Se in puntata è stata decisamente poco carina verso Valeria, in confessionale ha usato altri toni: “Valeria è stata come al solito all’apice della comicità involontaria. Si è seduta in posizione per far vedere la coscia, con la calza a rete”. Abbiamo l’impressione che se ne parlerà ancora nei prossimi giorni nella Casa!