Salvo contro Alfonso Signorini: Veneziano allo scoperto, le dichiarazioni

Salvo Veneziano ha chiesto perdono, ha fatto pubblica ammenda, ha anche (nella serata in cui è intervenuto in diretta dopo l’eliminazione) ringraziato Alfonso Signorini per il piacere concessogli di spiegarsi. Ora però qualcosa gli è andato di traverso. E pare che ad avergli provocato prurigini e fastidi sia stato proprio il conduttore del Grande Fratello Vip. Motivo? L’atteggiamento del giornalista riservato ad alcuni inquilini della Casa che, a detta del siciliano, sono stati trattati in modo differente rispetto a lui. E la gatta da pelare per il direttore di Chi non sono solo gli attacchi di Salvo, ma anche quelli di molti utenti del web. Sono infatti stati numerosi coloro che si sono riversati sui social e hanno sostenuto qualche incoerenza sul suo modo di portare avanti il reality.

Signorini, ora Salvo alza la voce

Nelle scorse ore Salvo, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato degli estratti del prime time del GF Vip 4 andato in onda ieri su Canale 5, corredandoli con il seguente commento: “Ascoltate come Alfonso spiega bene la parola IPERBOLE sulle tante affermazioni dei concorrenti… (Assassino. Cesso a Valeria Marini. Posso alzare le mani ecc ecc ecc). Ma quando Pupo dice: ‘Pure Salvo ha detto delle frasi con IPERBOLE’, li è stato stoppato”. Il siciliano, fresco di squalifica, aggiunge: “E di nuovo sulla mia persona e stata attribuita la parola violenza sulle donne… Complimenti! Voi cosa ne pensate?”. Spazio poi all’ultima punzecchiatura: “Ps Anche Alfonso nel lanciare le nomination ha usato il termine ‘Scannare’… Quindi forse è un termine comune? Goliardico?”.

A chi si riferisce Salvo: Barbara Alberti, Antonella Elia e Antonio Zequila nel mirino

Chiaramente Veneziano si è riferito alle dichiarazioni di Barbara Alberti su Pasquale Laricchia e a quelle di Zequila e di Antonella Elia su Valeria Marini. La questione ‘linguaggio’ sta tenendo banco come non mai nel reality show che, dopo la squalifica di Salvo, si è ritrovato diverse patate bollenti da dover gestire. Con tanto di polemiche e mugugni al seguito.