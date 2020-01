Barbara e Pasquale, confronto al GF: il web insorge, la risposta a Wanda

Barbara Alberti e Pasquale Laricchia al Grande Fratello Vip: il pubblico si ribella durante il confronto in diretta

Dure le critiche fatte da Barbara Alberti su Pasquale Laricchia al Grande Fratello Vip. Le sue parole hanno sconvolto non poco il pubblico, che subito si è ribellato sui social. Sono tanti i telespettatori che hanno richiesto la sua squalifica, dopo quella di Salvo Veneziano. A detta di molti, la gieffina avrebbe davvero esagerato con le sue affermazioni. Nel corso della puntata di questa sera, Alfonso Signorini sceglie di far presente la questione ai due concorrenti. Pasquale può finalmente ascoltare il pensiero di Barbara, la quale sembrava non avere un pensiero positivo del Laricchia. La donna ha potuto dare le sue motivazione al discorso fatto, giustificando le forti parole utilizzate. Sebbene Pasquale continui a mostrarsi abbastanza ironico anche su questa questione, è evidente il fastidio che prova nell’ascoltare determinate dichiarazioni della Alberti in Casa.

GF Vip Barbara e Pasquale: le giustificazioni della Alberti non convincono i telespettatori

“Ieri sera esprimeva un’aggressività e un odio, aveva una faccia da assassino”, questa è la dichiarazione che ha mandato in tilt il pubblico. La maggior parte dei telespettatori si aspettava una punizione per Barbara Alberti, soprattutto dopo la squalifica di Veneziano. “Non penso che lui sia un assassino, qui si dimenticano le telecamere. Devo dire che lui mi inquieta davvero e quando vedo il suo sguardo che mi segue mi vengono i brividi”, dichiara questa sera in diretta Barbara sulle affermazione riguardanti il suo pensiero su Pasquale. In molti avrebbero voluto vedere Signorini prendere una posizione precisa nei confronti della Alberti. Il conduttore ha, naturalmente, chiesto a tutti i concorrenti di parlare sempre con rispetto degli altri, ma il programma ha comunque scelto di non dare alcuna punizione a Barbara per le parole utilizzate e questo non fa piacere al pubblico.

Barbara Alberti e Pasquale Laricchia si confrontano: la risposta a Wanda Nara

“Una Alberti con la sua cultura può dimenticarsi le telecamere e dare epiteti come assassino. Un Salvo con la sua poca cultura non si può giustificare. Però..”, questo è solo uno dei tantissimi commenti negativi che su Twitter si leggono durante questa puntata del GF Vip. Il pubblico va contro il programma, convinto che avrebbe potuto agire contro Barbara. Tanti apprezzano, invece, la reazione di Pasquale, che riesce a mantenere la calma. Intanto, in molti fanno notare la risposta che la Alberti dà a Wanda Nara, la quale si dice certa del fatto che a Barbara, in realtà, piaccia molto Laricchia: “Come sei elementare Wanda, mi piaci per questo”.