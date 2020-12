Valeria Fabrizi, furto nella casa di Roma. Ecco cosa è successo

La Suor Costanza di Che Dio ci aiuti Valeria Fabrizi nella giornata di ieri mercoledì 16 dicembre ha subìto un furto nella sua abitazione di Roma, alla Balduina, in via Tito Livio. A comunicare la spiacevole vicenda è stata la figlia Giorgia Giacobetti in un post sui social media.

Nel suo profili Facebook la figlia di Valeria Fabrizi ha denunciato il fatto raccontando di aver trovato tutto sottosopra, mobili rotti e cose ovunque. Sembra proprio che i ladri siano entrati nell’abitazione quando non c’era nessuno e approfittando della situazione hanno messo a soqquadro tutto. Come se fosse arrivato un terremoto.

Giorgia Giacobetti ha sottolineato che quanto accaduto addolora profondamente sia lei che la madre. Oltre al danno materiale infatti, quello morale, che vede rubati e distrutti oggetti e cose che avevano un valore anche affettivo. Ovviamente Valeria Fabrizi ha provveduto subito ad avvisare la Polizia che è intervenuta sul posto.

Casa di mia madre svaligiata . Tutto sottosopra … mobili rotti cose ovunque . Completamente inagibile . Sembra di… Posted by Giorgia Giacobetti on Wednesday, December 16, 2020

Valeria Fabrizi, le indagini sul furto

Non appena ricevuta la chiamata di Valeria Fabrizi gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di competenza territoriale si sono precipitati presso la casa segnalata. Questi hanno svolto gli accertamenti necessari in relazione al furto e ora sono aperte le indagini per scoprire chi siano i colpevoli della malefatta.

Sembra siano stati interrogati anche gli abitanti del palazzo in cui è avvenuto il fatto. Tutto ciò per capire se qualcuno si è accorto, in assenza dei proprietari della casa, di movimenti o rumori strani viste le condizioni in cui i ladri hanno lasciato l’abitazione. Inoltre, pare che ancora non sia stata fatta una stima di quanto possa essere costato monetariamente a Valeria Fabrizi il furto. Infatti, gli oggetti di valore rubati sembra non siano stati ancora quantificati.

Valeria Fabrizi, Che Dio ci aiuti 6

Intanto si aspetta la sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza, madre superiora del convento. Il suo compito è quello di coordinare la struttura ma anche di mantenere in riga il carattere irriverente di Suor Angela, che è il ruolo di Elena Sofia Ricci.

Da quanto si apprende la prossima edizione della fiction di Rai 1 andrà in onda dal 7 gennaio, nonostante i vari problemi di svolgimento delle riprese causate dal Covid. Nella nuova stagione intanto possiamo anticipare che ci saranno tante novità e new entry. Una di queste sarà proprio Diana Del Bufalo.