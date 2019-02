Che Dio ci aiuti, Valeria Fabrizi (suor Costanza) dichiara: “Ho vinto il tumore”

Che dio ci aiuti 5, Valeria Fabrizi alias suor Costanza si racconta: la lotta contro il cancro e la malattia

Valeria Fabrizi è nota al pubblico italiano soprattutto per via del personaggio di suor Costanza interpretato nella celebre fiction Rai Che dio ci aiuti. Intervista dal settimanale Oggi, e reduce dal successo della serie, la Fabrizi si è allora raccontata a cuore aperto, per dare coraggio alla persone che come lei hanno lottato e lottano contro il cancro. “Adesso sto bene” ha dichiarato l’attrice “Certo non è stata una passeggiata. Ero sul set di Che Dio ci aiuti, ho fatto dei controlli e mi hanno evidenziato un tumore al rene […] ma ho stretto i denti e sono andata avanti”.

Valeria Fabrizi di Che Dio ci aiuti: come l’attrice ha scoperto di avere un tumore e come l’ha sconfitto

“Ho sconfitto il tumore”, questo il titolo introduttivo scelto per l’intervista da Valeria Fabrizi. L’attrice, come ha raccontato, ha scoperto di avere il cancro proprio mentre era sul set di Che dio ci aiuti 5. La brutta notizia, comunque, non le ha impedito di lavorare. “Non me la sono sentita di mettere a rischio il lavoro di tante persone, così ho stretto i denti e sono andata avanti. Terminata la lavorazione ho affrontato l’intervento, che è perfettamente riuscito, ma l’essere impegnata mi ha aiutato a fronteggiare la malattia. La mia terapia personale è quella di ignorare il tumore, per me è un intruso ce va scacciato via dal mio corpo” ha dichiarato la Fabrizi.

Valeria Fabrizi come sta oggi? La protagonista di Che Dio ci aiuti risponde

Valeria Fabrizi oggi sta bene. “Mi sento forte grazie al sostegno della fede, all’amore di mia figlia e ad una buona dose di ottimismo” ha spiegato lei nella sua intervista. “Sorrido perché non sopporto di essere compatita. E poi compatita perché? Io l’a battaglia contro l’intruso l’ho vinta” ha poi aggiunto l’attrice di Che Dio ci aiuti.