Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi: confessioni e lacrime

Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi a Domenica In: Suor Angela e Suor Costanza si lasciano andare con Mara Venier

Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi arrivano a Domenica In per due profonde e interessanti interviste con Mara Venier. La conduttrice decide di far entrare in studio prima l’interprete di Suor Angela di Che Dio ci aiuti. La nota attrice si lascia andare a un’intensa intervista con Mara, a cui rilascia delle rivelazioni sulla morte della madre e sul suo abuso. Scendendo nel dettaglio, Elena Sofia confessa di sentire fortemente la mancanza della sua mamma, morta poco tempo fa. Una malattia l’ha portata via e l’attrice sente ancora il bisogno di chiamarla ogni volta che le capita qualcosa di particolare. La Venier ci tiene a sottolineare che la madre di Elena Sofia era davvero una grande donna. L’attrice ricorda anche il suo rapporto con Ennio Fantaschini, per lei un fratello. “Siamo stati tante cose nella vita”, confessa la Ricci. Nel ricordare la madre e il suo grande amico, non può trattenere la commozione. Ed ecco che Elena Sofia torna a parlare di una sua recente confessione, che ha sconvolto tutti i suoi fan.

Elena Sofia Ricci: il ricordo della madre e di Fantastichini, la verità sull’abuso

Poco tempo fa, Elena Sofia aveva confessato di essere stata abusata quando ancora era una bambina. Ha scelto di fare questa confessione solo dopo la morte della madre, proprio per non farle provare dolore. In particolare, l’attrice non voleva fare sentire in colpa sua mamma: “Lei mi consegnò nelle mani del mio carnefice”. A 12 anni, Elena Sofia tornava a Roma da un lungo viaggio insieme a un uomo, di cui sua madre pare si fidasse. In macchina, purtroppo, accadde qualcosa che cambiò la vita dell’attrice. Dopo questi ricordi dolorosi, entra in studio Valeria Fabrizi, per parlare del successo di Che Dio ci aiuti. Insieme le due attrici confermano che la serie è molto apprezzata dal pubblico. In particolare, Elena Sofia anticipa che questa quinta stagione vedrà dei momenti di crisi di Suor Angela. Un’evoluzione per il suo personaggio, voluta proprio dalla stessa attrice.

Che Dio ci aiuti: Valeria Fabrizi in lacrime a Domenica In

Che Dio ci aiuti, serie che ha conquistato proprio tutti, vede come protagonista anche Suor Costanza, intepretata dalla Fabrizi. Grandi emozioni a Domenica In per l’attrice, che ripercorre tutta la sua carriera insieme a Mara. Amicizie e amori importanti quelli che si ritrova a ricordare Valeria, che non riesce a trattenere le lacrime. La Fabrizi fa anche una confessione inaspettata: da ragazza ha perso un bambino di tre mesi. “Sono una roccia dicono”, confessa l’attrice, la quale si sente più fragile ed emotiva. Infine, l’attrice si commuove quando la figlia Giorgia arriva in studio e si siede a fianco a lei.