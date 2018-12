Elena Sofia Ricci, Che Dio ci aiuti 5: durante le riprese grave lutto per l’attrice

Che Dio ci aiuti 5: difficoltà sul set per la protagonista Elena Sofia Ricci

Che Dio ci aiuti sta per tornare in tv con la quinta stagione. Girare le nuove puntate non è stato facile per la protagonista Elena Sofia Ricci, che fin dagli esordi indossa i panni di suor Angela. Durante le riprese la madre dell’attrice è stata colpita da una brutta malattia e poi è deceduta. Un grave lutto per Elena Sofia, che ha dovuto continuare a lavorare nonostante tutto. La madre della Ricci, una stimata scenografa, si è ammalata all’inizio dell’estate ed è poi venuta a mancare alla fine della bella stagione. “Per tre mesi ho fatto la spola tra la clinica dove lei era ricoverata e il set”, ha raccontato la Ricci al settimanale Di Più Tv. “La mia famiglia mi ha dato una grande forza in questo periodo delicato”, ha aggiunto la 56 anni, sposata da tempo col compositore Stefano Mainetti. I due hanno una figlia, Maria, di 14 anni. Ma l’ex de I Cesaroni è mamma pure di Emma, 22 anni, avuta dall’ex compagno, l’attore e regista Pino Quartullo.

Elena Sofia Ricci ha di recente perso la madre

“Sul set di Che Dio ci aiuti ho provato a fare al meglio il mio lavoro di attrice dopo la scomparsa di mia madre. Se una scena prevedeva che ridessi, lo facevo, mettendo un muro tra me e la sofferenza che mi portavo dentro. Mi sono affidata molto alla fede per trovare conforto ed energia”, ha spiegato Elena Sofia Ricci. Quest’ultima si è avvicinata a Dio grazie alla fiction Rai ma anche al marito, da sempre cattolico praticante.

Elena Sofia Ricci non è stanca di Che Dio ci aiuti

Che Dio ci aiuti 5 tornerà in onda a febbraio e Elena Sofia Ricci non sembra stanca del suo personaggio. “È la prima volta che interpreto lo stesso personaggio per tanto tempo. Soprattutto questa volta temevo di ripetermi, ero titubante, ma poi gli autori mi hanno presentato copioni eccezionali, ricchi di colpi di scena, e non ho avuto dubbi”, ha chiarito la donna.