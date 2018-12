Che Dio ci aiuti 5 su Rai 1: quando va in onda e prime anticipazioni

Che Dio ci aiuti 5 inizio: ecco quando va in onda la nuova stagione della fiction

Quando va in onda Che Dio ci aiuti 5 su Rai 1? Le prime anticipazioni sulla nuova stagione della fiction non mancano di certo e in questi giorni si parla molto anche della data d’inizio. Su Facebook i fan dell’Angolo Divino sono ansiosi di scoprire quando si riapriranno le porte del convento. La mancanza delle ragazze di suor Angela inizia a farsi sentire! Ma niente paura, l’attesa sta per finire perché non manca molto all’inizio di Che Dio ci aiuti 5. Andrà in onda nell’inverno 2019 e come data pare sia stata scelta al momento quella del 14 febbraio 2019. Potrebbero esserci variazioni nel palinsesto Rai, come è già successo altre volte, ma non mancheremo di tenervi aggiornati.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: le novità della quinta stagione

Naturalmente ci saranno new entry nel cast così come addii. In Che Dio ci aiuti 5 non ci sarà Diana Del Bufalo, per esempio, che nella quarta stagione interpretava Monica. Ritroveremo invece Arianna Montefiori nel ruolo di Valentina, Gianmarco Saurino nei panni di Nico e Cristiano Caccamo in quelli di Gabriele. Non mancheranno Azzurra, suor Angela e suor Costanza: colonne portanti del cast della fiction. Ci saranno due gemelle in Che Dio ci aiuti 5, Matilde e Margherita, e dalle prime anticipazioni potrebber avere a che fare con Gabriele. Altre novità? Entrerà a far parte del cast della quinta stagione Raniero Monaco Di Lapio che interpreterà Athos, il papà di Emma! Infine ci saranno anche Laura Adriani, ovvero Maria la nipote di suor Costanza, e Simonetta Columbu, una novizia di nome Ginevra. Un ruolo importante nella trama sarà quello di un neonato di nome Mattia. L’ingresso di nuovi personaggi darà vita a nuove dinamiche, per esempio Athos e Azzurra come si comporteranno da genitori? E se dovesse scoccare la scintilla fra loro, che fine farebbe Guido?

Che Dio ci aiuti 5 anticipazioni: dove eravamo rimasti

Ma dove eravamo rimasti? La quarta stagione si è conclusa con il lieto fine tra Azzurra e sua figlia Emma, che alla fine ha perdonato la madre. Hanno deciso di partire per Londra insieme a Guido e Davide, ma scopriremo nella quinta stagione come mai torneranno all’Angolo Divino. Valentina e Gabriele erano ormai vicinissimi, ma la ragazza è entrata in crisi quando il rapporto con suo padre si è inclinato e ha preferito lasciare il medico. Entrambi saranno ancora nel cast di Che Dio ci aiuti 5 per cui scopriremo come andrà a finire tra loro! Anche Monica e Nico erano vicini al lieto fine, ma il ritorno del papà di Edo ha impedito la nascita della nuova coppia. Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 5 non rivelano per ora cosa gli autori hanno pensato per questi due personaggi, visto che Monica non ci sarà.