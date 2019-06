Valentina Vignali in crisi col fidanzato: “Fuori non è tutto ok”

Fidanzato Valentina Vignali: vuole lasciare la sportiva? Il motivo spiegato dalla ragazza al Grande Fratello

Valentina Vignali ha trascorso una settimana difficile al Gf 16. Cosa le è successo? Ha ricevuto dei segnali che farebbero pensare a un’imminente fine della sua relazione col fidanzato. A quest’ultimo non sarebbero piaciute le attenzioni che Valentina avrebbe riservato a Daniele Dal Moro: almeno questo è quello di cui si è convinta la sportiva. Valentina, però, vorrebbe un messaggio più chiaro e probabilmente verrà accontentata durante la puntata di questa sera del Grande Fratello 2019. Avrà un incontro proprio col suo ragazzo o sarà la mamma a darle la brutta notizia?

Gf gossip, Valentina e il fidanzato in crisi? Gli ultimi segnali

Dopo lo strano avvertimento della mamma, Valentina del Gf ha spiegato meglio la situazione che sta vivendo: “Mi sono arrivati dei segnali: il fatto che al mio compleanno non mi sono arrivati dei regali e un pezzo di lettera di mia madre che mi fanno pensare che non sia tutto ok. Che cosa sta succedendo? Io ho sempre agito in una buona fede. Non ho fatto cose gravi per fare il mea culpa. Magari ci sono degli atteggiamenti da spiegare”. Segnali diversi, invece, quelli ricevuti da Kikò Nalli, che è curioso di scoprire qualcosa di più su Ambra…

Valentina Vignali scoprirà tutta la verità? Anticipazioni Grande Fratello

Valentina ha detto comunque di avere la coscienza a posto e che non si preoccupa di nulla: “Non si rovina la storia per un affetto che provo verso qualcuno che voglio bene. Ho fatto tutto con tranquillità. Se sei una persona intelligente… Io mi sono divertita, non mi sono tirata indietro, me le sono vissuta. L’avrò fatto arrabbiare”. Questo succede mentre Francesca De André scoppia in lacrime parlando di maternità.